Nike et Microsoft lancent Metaverse, le géant bancaire thaïlandais passe à la cryptographie et plus d’actualités

Nouvelles du métaverse

Nike Inc. souhaite enregistrer sa marque pour divers biens virtuels aux États-Unis, notamment des chaussures et des vêtements, en déposant quatre demandes auprès du Bureau des brevets et des marques de Etats-Unis Pour protéger ses marques dans des catégories comprenant les « biens virtuels téléchargeables » et les services connexes pour la vente au détail et le divertissement, a rapporté Bloomberg. Le géant a également publié une offre d’emploi pour un poste de concepteur de matériaux virtuels, qui devra « créer et visualiser les concepts de matériaux virtuels les plus sophistiqués et innovants au monde ».

Microsoft teste une nouvelle version de son programme de discussion et de conférence Teams qui comprend des avatars numériques, a rapporté Bloomberg, ajoutant que le nouveau produit sera disponible au cours du premier semestre 2022. Les clients pourront partager des fichiers et des fonctionnalités Office, tels que des présentations PowerPoint. . . . , dans le monde virtuel, selon le rapport.

Échangez des nouvelles

La Banque Commerciale de Thaïlande Public Company Limited , a déclaré le conseil d’administration de SCB Valores Co. a approuvé l’acquisition d’une participation de 51 % dans Bitkub Line Co., échange crypto-centrique Thaïlande, pour 17,85 milliards de THB (537 millions de dollars). « Pour la période de janvier à septembre 2021, Bitkub a déclaré à la SEC un volume total de transactions d’actifs numériques d’environ 1 03 000 milliards de THB, ce qui représente une part de marché d’environ 92 %. Pour la même période, Bitkub a réalisé un chiffre d’affaires total de 3 279 THB. m et un bénéfice net de 1 533 millions de THB « , a déclaré la banque, ajoutant qu’elle prévoyait de conclure l’accord d’ici le premier trimestre 2022. Coinbase est la société liée à la crypto-monnaie la mieux placée pour bénéficier de la croissance fulgurante de l’industrie avec la possibilité d’atteindre 49,2 milliards de dollars de revenus à partir de 2025, a-t-il déclaré Capitale Hayden dans un mémo. Sur la base d’une estimation plus conservatrice de la capitalisation boursière de la crypto-monnaie de 3 400 milliards de dollars, la société ferait plus que doubler ses revenus pour atteindre 21 300 milliards de dollars d’ici 2025. KuCoin a annoncé le lancement du compte KuCoin Fiat, qui donne aux utilisateurs du monde entier l’accès pour déposer des USD en KuCoin via un crédit ou un débit et achetez des actifs cryptographiques importants. Le compte ajoutera la prise en charge d’autres monnaies fiduciaires à l’avenir, ont-ils déclaré. BitMEX a annoncé qu’ils avaient désormais compensé les émissions causées par toutes les transactions bitcoin (BTC) vers et depuis leur plate-forme. Cela s’est fait en achetant 7 110 tonnes de crédits de CO2, d’une valeur de 100 000 USD, qui devraient également couvrir les émissions de ses serveurs pour l’année prochaine. ils ont ajouté.

Nouvelles d’investissement

Le marché des dérivés Groupe CME a annoncé qu’il étendrait ses offres de dérivés cryptographiques avec l’introduction des contrats à terme Micro Ether le 6 décembre, en attendant un examen réglementaire. L’instrument aura la taille d’un dixième d’Ethereurm (ETH) et sera réglé en espèces. La Commission de Sécurité et d’Echanges Etats-Unis (SEC) a retardé sa décision d’approbation du Le fonds négocié en bourse bitcoin proposé par Valkyrie pour le 7 janvier 2022. Ils ont évoqué la nécessité de « suffisamment de temps pour examiner le changement de règle proposé et les problèmes soulevés dans les lettres de commentaires ». qui ont été déposés « comme motif du retard. La plateforme de métaverse à jetons non fongibles (NFT ) Le bac à sable a annoncé avoir levé 93 millions de dollars dans sa levée de fonds de série B dirigée par Fonds SoftBank Vision 2 . L’investissement financera son expansion au-delà des jeux vers d’autres écosystèmes, ont-ils ajouté.

L’actualité des adoptions

Clients bancaires , la filiale de 19,1 milliards de dollars de Clients de Bancorp , a déclaré avoir publié une liste partielle des premiers clients crypto institutionnels, tels que Commerce mondial de Genesis , Remplissages de blocs , RSG et SFOX . Aaron Rodgers, quarterback de l’équipe de football américain Les emballeurs de la baie verte dit qu’il est en partenariat avec App Cash pour convertir une partie de votre salaire en bitcoins. Il a également déclaré qu’il distribuait un total de 1 million de dollars en jetons pour rendre Bitcoin plus accessible à ses fans.

Actualités minières

La société minière Bitcoin Actifs numériques Genesis a annoncé un nouveau centre de données minier Bitcoin à l’échelle industrielle auto-hébergé dans l’ouest du Texas, d’une capacité de 300 mégawatts et d’une alimentation électrique provenant de ERCOT . En octobre 2021, la capacité du centre de données Genesis Digital Assets était de plus de 170 mégawatts, ce qui se traduit par un taux de hachage total supérieur à 3,8 exahash (EH/s).

Boussole minière , un marché en ligne basé aux États-Unis pour le matériel et l’hébergement de Bitcoin Mining, a annoncé un accord avec Infrastructure numérique du pot rouge , une entreprise d’infrastructure d’hébergement fondée et gérée par des vétérans de l’énergie et des infrastructures, pour un nouvel établissement d’hébergement basé au Canada alimenté à 95 %. énergie propre. L’installation ontarienne sera gérée conjointement par Compass et RJDI et offrira jusqu’à 140 MW de capacité supplémentaire pour la base d’utilisateurs de Compass, une augmentation par rapport à la capacité totale actuelle de 30 MW de la société, a indiqué la société.

Nouvelles de la CBDC

Le portefeuille de la monnaie numérique de la banque centrale du Nigeria (CBDC), e-Naira, a disparu environ 48 heures après son lancement et après avoir été téléchargé par plus de 100 000 utilisateurs, a rapporté The Nation. Cependant, un porte-parole de la banque centrale du pays a déclaré que l’application avait été supprimée de la plate-forme pour faciliter la mise à jour, selon le rapport.

Actualités sur les Altcoins

Service de noms Ethereum (ENS) a annoncé qu’elle lancera un jeton de gouvernance et acceptera les applications proxy. Le jeton du gouvernement sera utilisé pour voter des décisions, soit en se déléguant des jetons du gouvernement à soi-même pour le droit de vote, soit en déléguant des jetons à des membres plus actifs du projet, et le processus de réclamation de jetons s’ouvrira le lundi 8 novembre.

Nouvelles de carrière

West Realm Shires Services Inc. , l’opérateur de l’échange crypto FTX américain , a annoncé que l’ancien Commissaire de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, Mark Wetjen, a rejoint la société pour diriger ses efforts en matière d’affaires publiques en tant que responsable de la politique et de la stratégie réglementaires.