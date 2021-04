Nike “ féminise ” les kits Lakers et Nets

L’expansion de la NBA n’a pas de limites. Si le spectacle de la meilleure ligue de basket-ball du monde est suivi par des millions de personnes à travers le monde, maintenant la NBA, en collaboration avec Nike, le sponsor titre du concours, a proposé de faire un pas en avant en innovant dans la section marketing et en faisant un clin d’œil aux femmes. La marque de sport et la NBA se sont associées au coréen Yoon Ahn, ancienne créatrice Dior, pour lancer des vêtements issus des grandes franchises aux lignes féminines audacieuses. Est-ce que ce sera un pas en avant pour finir par renouveler le kit traditionnel des Lakers et des Nets? Peut-être

Le kit des Lakers qui LeBron James, Anthony Davis et Marc Gasol porteront cette saison prochaine, entre autres, part à la conquête du monde compétitif du vêtement féminin, des publications d’influenceurs sur Instagram et Tik Tok et, surtout sur le podium le plus massif, celui de la rue. Un vêtement qui devrait conquérir aussi les «célébrités» les plus identifiées à ce style sportif, comme l’Américaine Jennifer Lopez.

La collection est un moyen de percer sur le marché féminin. La collection, baptisée du nom de ‘Ambush’, en espagnol ‘Ambush’, sera lancée dans le monde entier le 11 décembre. C’est la première fois qu’un créateur collabore avec Nike et la NBA dans la fabrication de vêtements de sport pour femmes. L’or scintillant des Lakers convient à des maillots ultra-skinny qui contrastent avec des pantalons d’échauffement encore amples mais pleins de détails énervés et énervés, digne d’un créateur comme Yoon.

“Le projet a commencé par une conversation sur la façon de rendre les femmes fières de représenter leurs équipes préférées.”dit Yoon. “Nous réfléchissions à la façon d’équilibrer la culture sportive sans perdre de style”, dit-il.

Une ode aux années 90 qui ferme le cercle avec les baskets emblématiques Nike Dunk, qui transmettent la culture japonaise du vélo, de la voiture et du camion.