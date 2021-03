Le rappeur Lil Nas X a publié une collaboration de baskets « Satan Shoes » personnalisée, mais Nike n’a rien à voir avec cela.

La collaboration entre Lil Nas X et la société de streetwear MSCHF a créé un buzz sur les réseaux sociaux. Les soi-disant «chaussures de Satan» font référence au verset de la Bible, Luc 10:18. Ce verset fait référence à la chute de Satan du ciel, comme la foudre. Seules 666 paires de «Satan Shoes» en édition limitée étaient disponibles.

Les chaussures Satan de Lil Nas X sont une version modifiée des Nike Air Max 97. Ils sont décorés d’un pendentif pentagramme et coûtent 1018 $ lorsqu’ils ont fait leurs débuts. Ils ont été vendus peu de temps après leur mise en vente. MSCHF affirme que les baskets contiennent une goutte de sang humain dans chaque semelle, provenant de membres volontaires de l’équipe MSCHF.

La nouvelle des « chaussures Satan » contenant du vrai sang humain a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux.

Certains critiques ont commencé à diriger certains de leurs outrages sur Nike puisque le logo est bien en vue. Nike a dû faire face à la situation en disant aux gens qu’ils ne sont pas du tout impliqués dans la collaboration. Au lieu de cela, ce sont des adaptations personnalisées d’un produit que tout le monde peut acheter. Pensez-y comme prendre une voiture dans West Coat Customs.

La sortie de la collaboration de Satan Shoes et Lil Nas X coïncide avec son dernier single, «Montero (Call Me By Your Name)». Le clip de ce single a suscité des critiques supplémentaires car Lil Nas X donne au diable un lap dance. Le clip a été visionné plus de 35 millions de fois depuis sa sortie vendredi. Très vite, Lil Nas X répondait à la polémique en ligne.

Il a publié une vidéo YouTube intitulée «Lil Nas X s’excuse pour Satan Shoe». Dans la vidéo, le rappeur tient la sneaker. Mais juste avant de commencer à parler, cela passe au clip de «Montero» où il donne au diable un lap dance. La vidéo des trolls a suscité encore plus de réactions négatives à mesure que de nouvelles personnes la découvrent.

Vendredi, le rappeur a écrit une lettre ouverte à son jeune moi sur le fait de devenir gay. «Je sais que nous avons promis de ne jamais sortir publiquement, je sais que nous avons promis de ne jamais être ‘ce’ type d’homosexuel, je sais que nous avons promis de mourir avec le secret, mais cela ouvrira la porte à de nombreuses autres personnes queer pour exister simplement, » il a écrit. Un message similaire apparaît dans le clip vidéo, où une voix off dit: « Nous cachons les parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas que le monde voie. »