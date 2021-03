Toute la presse est bonne presse, dit le dicton, et rappeur Lil Nas X teste cette théorie cette semaine, alors que la vidéo de son nouveau single, Montero (Call Me By Your Name), a fait ses débuts, a ébouriffé pas mal de plumes en ligne et a poussé un grand fabricant de chaussures à se distancer.

Le titre de la chanson fait référence à la fois au prénom de Lil Nas X, Montero Lamar Hill, et le film sur le passage à l’âge adulte avec Armie Hammer et Timothée Chalamet. La vidéo a des thèmes historiques, littéraires et bibliques, mais c’est une section à la fin qui soulève le plus de sourcils – Lil Nas X danse sur une perche de strip-teaseuse, donne à Satan un lap dance, puis brise le cou de Satan et prend ses cornes pour lui-même .

Dans le cadre de la promotion de la chanson, Lil Nas X a collaboré avec la société de streetwear MSCHF sur des Nike Air Max 97 modifiées qu’ils commercialisent sous le nom de «Satan Shoes». La conception des chaussures comprend un pendentif pentagramme, un crucifix à l’envers et une référence à Luc 10:18, le verset biblique dans lequel Jésus décrit le fait que Satan «tombe comme un éclair du ciel».

MSCHF avait précédemment fabriqué des Nikes modifiées appelées «Jesus Shoes» qui incluaient de l’eau bénite dans les semelles des chaussures tirées du Jourdain. Les chaussures Satan contiendront également un ingrédient supplémentaire dans les semelles: une goutte de sang humain, offerte par les employés de MSCHF.

Seules 666 paires numérotées individuellement des «Chaussures Satan» seront vendues, au prix de 1 018 $. La date de sortie est prévue pour le lundi 29 mars.

Sans surprise, la vidéo et les informations sur les chaussures Satan ont suscité de vives réactions, à la fois positives et négatives.

Lil Nas X a été félicité par les fans pour le message pro-LGBTQ de la chanson, mais les thèmes sataniques étaient très controversés, en particulier pendant le carême.

Nike a rapidement publié une déclaration prenant ses distances avec les chaussures Satan, niant toute implication, car il s’agit de modifications par MSCHF de chaussures existantes. « Nous n’avons pas de relation avec Little Nas X ou MSCHF », indique le communiqué. « Nike n’a pas conçu ni sorti ces chaussures et nous ne les approuvons pas. » RedState faisait partie des sites conservateurs qui ont néanmoins imputé à tort à Nike les chaussures.

Gov. Kristi Noem (R-SD) a pesé, retweetant un message faisant la promotion des chaussures et les condamnant pour le message qu’il envoie aux enfants, et appelant également à l’annulation de Lil Nas X.

On dit à nos enfants que ce type de produit est non seulement correct, mais «exclusif». Mais savez-vous ce qui est plus exclusif? Leur âme éternelle donnée par Dieu. Nous luttons pour l’âme de notre nation. Nous devons lutter dur. Et nous devons lutter intelligemment. Nous devons gagner. https://t.co/m1k1YWFpuo – Gouverneur Kristi Noem (@govkristinoem) 28 mars 2021

C’est scandaleux, dégoûtant et perverti et le #PalmSunday pas moins. D’une manière ou d’une autre, @lilnasx pense que le culte satanique devrait être courant et normal. Je ne pense pas qu’il y ait eu de meilleurs candidats à annuler que LilNasX et ces chaussures. https://t.co/yrWxjGhIGB – Kristi Noem (@KristiNoem) 28 mars 2021

Candace Owens a dénoncé les chaussures comme quelque chose qui «gardait l’Amérique noire derrière».

Nous avons transformé George Floyd, un toxicomane criminel, en une icône. Nous faisons la promotion des chaussures Satan à porter sur nos pieds. Nous avons nommé Cardi B comme femme de l’année. Mais nous sommes convaincus que c’est la suprématie blanche qui maintient l’Amérique noire derrière. Comment pouvons-nous être stupides? – Candace Owens (@RealCandaceO) 28 mars 2021

LMAO – Je me souviens quand Nike a retiré les chaussures arborant le drapeau de Betsy Ross pour être «trop controversées» et «offensantes» et maintenant ils commercialisent des «Chaussures Satan» avec du «sang humain». Nous vivons vraiment à une époque stupide… https://t.co/UH23F5bFGS – Carol Roth (@caroljsroth) 27 mars 2021

Lil Nas X semble imperturbable face aux critiques. Il a tweeté un lien vers une vidéo YouTube intitulée «Lil Nas X s’excuse pour Satan Shoe». La vidéo commence avec le rappeur disant « OK les gars, je vois que tout le monde parle de cette chaussure, et je veux juste venir dire – » comme cela passe au segment lap dance du clip vidéo.

Lil Nas X s’excuse pour la chaussure Satan https://t.co/bQ1hbmHQqh pic.twitter.com/hM5vsLRSAk – non 🏹 (@LilNasX) 28 mars 2021

Il a également répondu directement à Noem, se moquant d’elle pour son implication: «Vous êtes un gouverneur tout entier et vous ici en train de tweeter à propos de maudites chaussures. fais ton boulot!

ur tout un gouverneur et toi ici en train de tweeter à propos de maudites chaussures. fais ton travail! https://t.co/qaor6W0B9C – non 🏹 (@LilNasX) 28 mars 2021

Sa réponse à Owens était encore plus directe, publiant plusieurs tweets du genre «tu sais que tu as fait quelque chose de bien quand elle en parle» et «tu m’en fous et tu es un flop».

vous savez que vous avez fait quelque chose de bien quand elle en parle https://t.co/9ujlFhBMdZ – non 🏹 (@LilNasX) 28 mars 2021

Je m’en fiche et tu es un flop – non 🏹 (@LilNasX) 28 mars 2021

