Nike perd le combat contre l’enquête de l’UE sur l’accord fiscal néerlandais

in

Une silhouette d’une femme portant un écran facial protecteur et un masque facial protecteur est vue près d’un logo Nike dans un centre commercial le premier jour après que le gouvernement a assoupli les restrictions au milieu de l’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19) à Jakarta, en Indonésie

Le fabricant américain de vêtements de sport Nike (NKE.N) a perdu mercredi son combat pour mettre fin à une enquête sur ses affaires fiscales néerlandaises, alors que la deuxième plus haute juridiction d’Europe a soutenu une enquête de l’UE ouverte il y a deux ans.

L’affaire de l’UE faisait partie d’une répression des accords fiscaux privilégiés des multinationales avec les pays de l’UE qui, selon Bruxelles, leur donne un avantage injuste, parmi lesquels les accords fiscaux irlandais d’Apple et les accords luxembourgeois de Fiat Chrysler et d’Amazon.

Le Tribunal luxembourgeois a rejeté la contestation de Nike contre l’enquête de l’UE.

“La Commission (européenne) s’est conformée aux règles de procédure et n’a ni manqué à son obligation de motivation ni commis d’erreurs manifestes d’appréciation”, a déclaré le tribunal.

Les juges ont déclaré que l’exécutif de l’UE avait procédé à son évaluation provisoire des mesures en cause de manière diligente et impartiale et qu’il n’avait pas enfreint le principe de bonne administration.

Le fabricant américain de vêtements de sport s’était opposé à la décision de la Commission de 2019 d’enquêter sur cinq rescrits fiscaux émis par les autorités néerlandaises de 2006 à 2015 à l’encontre de l’entreprise.

Les décisions, dont deux sont toujours en vigueur, ont approuvé une méthode de calcul des redevances versées aux entités néerlandaises de Nike – Nike European Operations Netherlands et Converse Netherlands – pour l’utilisation de la propriété intellectuelle.

La Commission a déclaré que les redevances semblaient plus élevées que celles que des entreprises indépendantes auraient convenues entre elles et auraient pu réduire indûment la base imposable des entités néerlandaises, donnant à Nike un avantage sélectif équivalant à une aide d’État illégale.

Nike a fait valoir que l’autorité européenne chargée de la concurrence avait sauté le pas en ouvrant une enquête formelle au lieu de poursuivre son enquête préliminaire et qu’elle n’avait pas fourni de motivation suffisante pour montrer que l’affaire constituait une aide d’État néerlandaise.

La Commission a un bilan mitigé en défendant ses affaires devant les tribunaux, perdant contre Apple, Amazon, mais gagnant contre Fiat Chrysler et Engie.

Il s’agit de l’affaire T-648/19 Nike European Operations Netherlands et Converse Netherlands/Commission.