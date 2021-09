Nike poursuit sur sa lancée au milieu de l’incertitude de la pandémie – WWD

La dynamique de Nike se poursuit.

La société de vêtements et d’accessoires de sport basée à Beaverton, dans l’Oregon, qui comprend les marques Jordan et Converse, a révélé ses résultats trimestriels jeudi après la fermeture du marché, améliorant ses revenus dans toutes les zones géographiques grâce à la force de tous les canaux et à un retour à l’organisation événements sportifs.

“Les bons résultats de Nike ce trimestre sont la preuve continue de nos liens étroits avec les consommateurs, de notre pipeline d’innovation incessant et d’un avantage numérique qui alimente la dynamique de notre marque”, a déclaré John Donahoe, président et chef de la direction de Nike, dans un communiqué. “Nous avons le bon plan de jeu pour naviguer dans la dynamique macroéconomique, alors que nous créons de la valeur grâce à notre volonté incessante d’alimenter l’avenir du sport.”

Pour la période de trois mois se terminant le 31 août, il a augmenté de 16% à 12,2 milliards de dollars, contre 10,5 milliards de dollars l’an dernier.

Les activités de vente directe aux consommateurs de Nike ont augmenté de 28% au cours du trimestre, en glissement annuel, pour atteindre 4,7 milliards de dollars, grâce à la force de la flotte de vente au détail physique de Nike, qui a dépassé les niveaux d’avant la pandémie. Les ventes numériques ont également augmenté au cours du trimestre, en hausse de 29 %. L’activité numérique nord-américaine a augmenté le plus – 43% au cours du trimestre – par rapport au premier trimestre de l’exercice 2021.

Donahoe a déclaré aux analystes lors de la conférence téléphonique de jeudi soir que la société s’attend à ce que la majorité de la croissance de ses revenus provienne des ventes numériques au cours de l’exercice 2022, mais a ajouté que la société continuerait d’investir dans la vente au détail de briques et de mortier.

« En ligne vers hors ligne devient une seconde nature », a-t-il déclaré, faisant référence à l’effet de halo que le commerce électronique crée dans les communautés locales. (Par exemple, les deux nouveaux magasins de petit format centrés sur le numérique Nike ont ouvert à Boston en août.)

En conséquence, la société a enregistré 1,87 milliard de dollars, contre 1,5 milliard de dollars à la même période l’année dernière.

“Les changements qui se produisent sur le marché se produisent en notre faveur”, a déclaré Donahoe lors de l’appel. « La transition des consommateurs vers le numérique qui aurait pu prendre cinq ans n’en prend désormais plus que deux ».

Par catégorie, les hausses de revenus les plus importantes ont été enregistrées dans les chaussures, suivies des vêtements, puis de l’équipement.

Donahoe a ajouté que les opportunités de croissance incluent les vêtements pour enfants et femmes, tels que les soutiens-gorge de sport et le yoga (Nike a presque quadruplé son activité de yoga au cours des deux dernières années) et la durabilité.

« Les consommateurs réagissent clairement à la durabilité », a déclaré le PDG. « Nous assistons à de fortes ventes à plein prix [in sustainable products]. “

Nike s’est associé à la chanteuse et compositrice Billie Eilish pour deux styles de baskets Air Jordan durables qui seront lancées plus tard ce mois-ci. Le détaillant a également lancé la première collection Serena Williams Design Crew plus tôt ce mois-ci.

Chaussures Nike LeBron 18 low en édition limitée “Space Jam: A New Legacy”. PA

Mais les investisseurs n’étaient pas satisfaits. Les actions ont chuté de plus de 3% lors de la séance de bourse de jeudi après avoir échoué à répondre aux attentes des analystes et aux problèmes persistants causés par la pandémie.

Donahoe a reconnu certains vents contraires, ce qu’il a appelé la « macro-volatilité », alors que l’entreprise continue de « naviguer à travers les problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement.

“Nous allons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler”, a-t-il déclaré. « Nike fait ce qu’il fait toujours : jouer l’offensive. »

Néanmoins, Nike a révisé à la baisse ses perspectives de revenus pour l’année entière. La société s’attend désormais à ce que les revenus se situent dans la moyenne des chiffres, par rapport aux estimations antérieures des faibles à deux chiffres.

“Uniquement à cause des fermetures de production d’usines”, a déclaré Matt Friend, vice-président exécutif et directeur financier de Nike, lors de l’appel. « Au cours des 90 derniers jours, les temps de transit déjà longs se sont aggravés. Les temps de transit ont augmenté, presque doublé, en raison de la congestion des ports, de la congestion ferroviaire, des pénuries d’approvisionnement et de main-d’œuvre. Des semaines de production perdues et des temps de transit plus longs entraîneront des problèmes d’inventaire à court terme au cours des prochains trimestres.

“Et puis en plus de cela, il y a le Vietnam”, a poursuivi Friend. « Cela signifie que nous avons déjà perdu 10 semaines de production. Cela a créé un écart dans le flux des stocks, initialement destinés à être expédiés en octobre. Il va nous falloir plusieurs mois pour revenir à la production.

Friend a ajouté que toutes les zones géographiques seront probablement affectées par des pénuries de stocks, mais a ajouté: “Ces problèmes de chaîne d’approvisionnement, selon nous, sont temporaires.”

La société a terminé le trimestre avec 9,4 milliards de dollars de dette à long terme et 13,7 milliards de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie et de placements à court terme.

Les actions de Nike, qui ont clôturé en hausse de 1,33% à 159,54 $ jeudi, ont augmenté de près de 28% en glissement annuel.