Nike rachète le studio RTFKT NFT pour se développer dans le métaverse

Nike pousse fort en ce qui concerne sa présence dans le métaverse à croissance rapide. Lundi, la société a annoncé l’acquisition de RTFKT, une entreprise de baskets virtuelles. RTFKT est également l’un des principaux studios d’objets de collection non consommables (NFT).

RTFKT a été fondée en 2020 et s’est associée à des développeurs de crypto pour créer divers articles, y compris des chaussures physiques inspirées d’images d’autres projets NFT comme Bored Apes et CryptoPunks.

Nike acquiert RTFKT pour booster le métaverse

Les finances de l’acquisition n’ont pas été dévoilées par le géant du sportswear. Cependant, cette décision est considérée comme l’un des efforts de Nike pour s’aventurer plus profondément dans le métavers. Nike aurait déjà déposé une demande de brevet sur son logo pour une utilisation dans le métaverse.

Le métaverse est l’un des domaines à la croissance la plus rapide dans les espaces technologiques et blockchain. Nike est l’une des plus grandes marques exprimant un intérêt dans ce domaine. Le plus grand intérêt pour le métaverse s’est produit après que Facebook a annoncé le changement de marque en Meta.

Le PDG de Nike, John Donahoe, a déclaré : « Cette acquisition est une autre étape qui accélère la transformation numérique de Nike et nous permet de servir les athlètes et les créateurs à l’intersection du sport, de la créativité, des jeux et de la culture.

Cette décision arrive également à un moment opportun pour RTFKT, car le studio a récemment publié l’une des versions NFT les plus populaires. La sortie a été rendue possible grâce à un partenariat avec le célèbre artiste Takashi Murakami, connu sous le nom de CloneX. Cette baisse a enregistré près de 65 millions de dollars de volumes de transactions en moins de trois semaines.

Le co-fondateur de RTFKT, Benoit Pagotto, a noté que ce partenariat était un

Une occasion unique de développer la marque RTFKT, et nous sommes ravis de bénéficier de la force et de l’expertise fondamentales de Nike pour créer les communautés que nous aimons.

Les entreprises de vêtements de sport investissent dans le monde virtuel

Le plus grand concurrent de Nike, Adidas, s’aventure également dans le métavers. Le mois dernier, la société de vêtements de sport a laissé entendre qu’elle construirait son expérience de monde virtuel sur The Sandbox.

Plus tôt ce mois-ci, Adidas a annoncé sa collaboration avec Bored Apes Yacht Club (BAYC). C’est l’un des projets NFT les plus emblématiques de l’industrie.

