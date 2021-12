Annonces

Nike se développe dans Metaverse avec l’acquisition de Virtual Sneaker Company

AnTy14 décembre 2021

Le géant des vêtements de sport Nike est le dernier à rejoindre le métaverse en annonçant l’acquisition de la société de baskets virtuelles RTFKT pour un montant non divulgué.

Il s’agit de la dernière initiative de Nike pour étendre son empreinte dans le métaverse ; après le mois dernier, il a révélé son espace numérique appelé « NIKELAND » sur la plate-forme de jeux vidéo Roblox Corp, permettant aux joueurs d’équiper leur avatar de produits spéciaux.

« Cette acquisition est une autre étape qui accélère la transformation numérique de Nike et nous permet de servir les athlètes et les créateurs à l’intersection du sport, de la créativité, des jeux et de la culture », a déclaré le PDG de Nike, John Donahoe, dans un communiqué.

RTFKT fait désormais partie de la famille NIKE, Inc.. pic.twitter.com/5egNk9d8wA – Studios RTFKT (@RTFKTstudios) 13 décembre 2021

RTFKT a été formé en 2020 par Benoit Pagotto, Chris Le et Steven Vasilev qui fabriquent également des objets de collection et des mèmes NFT. Il exploite les NFT, les moteurs de jeu, la réalité augmentée et l’authentification blockchain pour créer des produits et des expériences virtuels.

« Nous continuerons à faire évoluer notre marque, nos innovations, nos produits et notre communauté avec les ressources et les talents NIKE », a déclaré la société lundi soir.

Plus tôt cette année, RTFKT a collaboré avec l’artiste FEWOCiOUS pour vendre de vraies baskets associées à des baskets virtuelles. Il a réussi à vendre environ 600 paires avec ses NFT en seulement sept minutes pour 3,1 millions de dollars.

Le mouvement @Nike enverra des ondes de choc – de grandes entreprises vont maintenant se démener pour interagir avec les marques du Web 3. Vous allez voir des dizaines de partenariats et même d’acquisitions. Ceux qui réussiront seront ceux qui conserveront leur véritable identité Web 3. – Mando (@greatmando_nft) 14 décembre 2021

Cela marque un grand pas pour une autre grande marque après que Facebook s’est rebaptisé Meta. Le marché mondial des métaverses devrait atteindre 41,62 milliards de dollars d’ici 2026, selon le cabinet d’études Strategy Analytics.

Cependant, tout le monde, en particulier le marché de la cryptographie, n’est pas vraiment satisfait des grandes marques qui entrent dans le métavers et essaient de s’imposer ici.

Cette semaine encore, le New York Times a rapporté comment Facebook a désactivé le compte Instagram de Thea-Mai Baumann, âgé de neuf ans, en raison de son pseudo @metaverse. « Votre compte a été bloqué pour avoir prétendu être quelqu’un d’autre », était le message qu’elle a reçu. Son compte a depuis été restauré.

métaverse = 1 grand monde numérique conglomérat détenu par des entreprises ❌ protoverses = de nombreux paramètres régionaux numériques appartenant à de petits utilisateurs, compatibles entre eux et séparables ✅ protoverse > métaverse. Je ne supporte pas l’enfer dystopique de Facebook. permet de ramener le localisme. – mewny (@mewn21) 13 décembre 2021

La désactivation de ce compte métaverse « met en évidence l’étendue de ce pouvoir (de Facebook) », a déclaré Rebecca Giblin, directrice de l’Intellectual Property Research Institute of Australia à l’Université de Melbourne, ajoutant qu’en vertu des politiques de Facebook, les utilisateurs « n’ont essentiellement aucun droit ».

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.