Nike se positionne comme la marque la plus vendue au monde et l’une des plus appréciées

Une autre chose que l’étude a révélée est que la revente de vêtements gagne de plus en plus de force. La fin de la génération Y et la génération Z sont très intéressé par ce marché à la fois en tant que consommateurs et vendeurs. Par exemple, il est rapporté que plus de 90 pour cent des 30 millions d’utilisateurs de la plate-forme de revente Depop, ont moins de 26 ans, ce qui montre la grande opportunité de succès pour cette entreprise.

D’autre part, cette liste de marques sont celles qui entrent dans la catégorie des accessibles. Dans le luxe, Louis Vuitton, Gucci, Off-White, Prada, Chanel, Burberry, Dior, Dolce & Gabbana, Hermès et Valentino font partie du top 10 des marques les plus revendues sur les sites. Les données ont été recueillies du 4 au 7 juin 2021.

Le monde de la revente, de la friperie, va vite et a une image de plus en plus positive alors qu’avant c’était un tabou.