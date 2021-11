Nike se prépare pour Metaverse avec 7 marques déposées, Microsoft teste la sienne pour un lancement au début de l’année prochaine

Projets Blockchain

Nike se prépare pour Metaverse avec 7 marques, Microsoft teste la sienne pour un lancement au début de l’année prochaine

AnTy3 novembre 2021

Après Facebook, Nike prend des mesures pour entrer dans le métaverse.

Le géant de l’habillement basé à Oregan a déposé plusieurs nouvelles marques cette semaine qui indiquent son intention de fabriquer et de vendre des baskets et des tenues virtuelles de la marque Nike.

Nike a déposé des demandes à la fin du mois dernier pour « Nike », son logo swoosh ainsi que les logos « Air Jordan » et « Jumpman » et le célèbre slogan « Just Do It », selon l’Office américain des brevets et des marques. L’entreprise a soumis un total de sept demandes différentes.

Metaverse est une priorité pour la marque et effectuera davantage de déploiements virtuels dans les mois à venir, a rapporté CNBC citant des personnes familières avec la stratégie de l’entreprise.

Nike a également publié des offres d’emploi pour un concepteur de matériaux virtuels de chaussures et d’autres rôles de conception virtuelle dans le cadre du groupe de création de produits numériques – « une équipe se concentrant sur le déclenchement de la révolution numérique et virtuelle chez Nike ».

En 2019, la marque Jordan s’est associée au jeu vidéo en ligne Fortnite où les personnages portaient des baskets de marque Nike. La même année, elle a déposé un brevet pour « Cryptokicks », que la société envisage d’utiliser comme NFT. Nike a également eu plusieurs collaborations avec une autre plateforme de jeux en ligne Roblox.

Science-fiction induite par une pandémie

Une autre entreprise rejoignant Facebook dans Metaverse est Microsoft, qui prévoit d’apporter PowerPoint et Excel au monde virtuel. Le géant de la technologie envisage de créer une version plus corporative du métaverse.

Sa première offre, qui est actuellement en test et sera disponible au premier semestre 2022, est un programme de discussion et de conférence Teams qui propose des avatars numériques. Ici, les clients pourront partager des fichiers Office et des fonctionnalités telles que des decks PowerPoint dans le métaverse.

« Cette pandémie a rendu les cas d’utilisation commerciale beaucoup plus courants, même si parfois les produits de consommation ressemblent à de la science-fiction », a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, dans une interview avec Bloomberg.

Lors de la conférence Ignite de l’entreprise mardi, Microsoft a déclaré que les nouvelles fonctionnalités de Teams permettraient aux entreprises de créer des espaces immersifs où les travailleurs peuvent se rencontrer. La technologie utilise le logiciel appelé Mesh qui permet des expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle sur une variété de lunettes.

Microsoft a également présenté un Dynamics 365 Connected Spaces qui permettra aux gens de se déplacer et d’interagir dans les espaces de vente au détail et d’usine. La société s’attend également à ce que sa plate-forme de jeu Xbox participe à l’avenir virtuel. « Vous pouvez absolument vous attendre à ce que nous fassions des choses dans le jeu », a déclaré Nadella.

