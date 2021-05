Nike sort le nouveau maillot de l’Angleterre pour les fans qui regardent l’Euro 2020, qui rend hommage aux “ Lionnes perdues ” de 1971

La star de Chelsea Mason Mount est la star de la couverture pour une nouvelle sortie de kit cet été pour l’Euro 2020.

La chemise Nike x Martine Rose “ The Lost Lionesses ” est un modèle sans genre sorti en juillet et inspiré par l’équipe féminine d’Angleterre qui a honoré le Mexique en 1971.

Le VISAGE (Rosie Marks)

La créatrice culte de vêtements pour hommes Martine Rose a sorti le maillot pour les fans d’Angleterre avant l’Euro 2020

Au moment du tournoi, une interdiction de 50 ans du football féminin par la FA venait d’être levée et les footballeuses anglaises jouaient principalement sur des terrains de parc.

Pourtant, lorsque l’équipe est arrivée au Mexique, elle a été traitée comme des héros, avec 90000 fans entassés dans le stade Azteca de Mexico avant de jouer leur pays hôte lors de leur deuxième match du tournoi.

Voici mon fils Ollie (à droite) avec son meilleur ami Miguel. J’ai découvert hier que son grand-père (du Mexique) regardait ma mère (la nan d’Ollie) lors de la Coupe du monde féminine de 1971 au stade Azteca !!! 😳⚽️ Comme c’est incroyable ??! #lostlionesses pic.twitter.com/5gQEEEDLWL – Gail Emms (@gailemms) 4 juillet 2019

Le VISAGE (Rosie Marks)

La star de Chelsea Mount fera partie de l’équipe de Southgate pour l’Euro 2020

Ils sont sortis en phase de groupes et, à leur retour chez eux, ont été interdits pendant trois mois par la WFA, qui était en train de créer une équipe officielle d’Angleterre.

Et maintenant Rose, qui a lancé son label éponyme en 2007, a conçu le kit inspiré des héros de ce doux été mexicain il y a 50 ans.

S’adressant au magazine FACE pour leur Summer Sport Special, le génie derrière les nouveaux fils pour les fans a admis qu’il y avait une pression énorme qui accompagnait la conception d’un maillot d’Angleterre.

Le VISAGE (Rosie Marks)

Le maillot des supporters de la Nouvelle-Angleterre rendant hommage aux “ Lionnes perdues ” de 1971 sera disponible à l’achat en juin

«C’est assez intimidant, en fait, de faire quelque chose comme un maillot d’Angleterre parce que tant de gens l’apprécient», a-t-elle déclaré. «Il y a une certaine pression, parce que vous êtes simplement comme: ‘F ***, comment faire quelque chose d’aussi démocratique? Quels sont les paramètres? Que deviennent-ils alors?

«Une partie de la raison pour laquelle je me suis intéressé aux bandes de football et les ai utilisées dans ma collection est que 1989 est l’année où j’ai l’impression que mon monde s’est un peu ouvert.

«J’avais neuf ans et j’ai commencé à voir tous mes cousins ​​aller aux raves et tout ça. Ils avaient l’habitude d’aller à celui de Clapham Common. Tout le monde se rassemblait et parce que c’était sur un terrain commun, nous pouvions y aller aussi.

«Les années 80 ont été une période de terribles violences footballistiques. Mais en 1989, ça avait changé et je me souviens d’être assis sur le commun et d’avoir vu des gens à qui on nous avait dit d’éviter à tout prix de danser dans un champ, de mettre leurs bras autour de qui que ce soit.

Les Three Lions espèrent remporter la gloire cet été lorsque leur tournoi débutera le 13 juin contre la Croatie à Wembley.

Mais lorsque le maillot sortira en juillet, ils pourraient se diriger vers la finale. Les fans peuvent au moins rêver.

Le dernier numéro de THE FACE sortira en kiosque la semaine prochaine le mardi 1er juin. Lisez l’histoire complète sur leur site ici.