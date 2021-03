Nike a poursuivi MSCHF, la société à l’origine des «Satan Shoes» personnalisées de Lil Nas X.

Les chaussures de la collaboration ont attiré une grande attention sur les médias sociaux pour la campagne de marketing qui les sous-tend. Seules 666 paires étaient disponibles à l’achat pour 1018 $ la paire. Le prix est en référence au verset biblique Luc 10:18, qui décrit la chute de l’ange Lucifer du ciel. Les chaussures ont été réalisées en collaboration avec le rappeur Lil Nas X, dont le single récent le met en scène en train de plonger le diable dans un lap dance.

Le procès Nike allègue que MSCHF Product Studio Inc. a enfreint et dilué sa marque avec les chaussures. Lil Nas X n’est pas désigné comme défendeur dans le procès. Les chaussures sont une version personnalisée de la Nike Air Max 97 que tout le monde peut acheter. Le logo Nike figure toujours en bonne place sur les chaussures et sur les photos marketing publiées. Les supports marketing confirment que les baskets contiennent «une goutte de sang humain» dans la semelle.

Les chaussures se sont vendues dans la minute suivant leur disponibilité. Lil Nas X a retenu une paire pour lui-même à donner à quelqu’un sur Twitter qui retweete son tweet. Dans le procès Nike, la société affirme qu’elle n’est en aucun cas liée au projet et que cela a été fait «sans l’approbation ou l’autorisation de Nike».

«Il existe déjà des preuves de confusion et de dilution importantes sur le marché, y compris des appels au boycott de Nike en réponse au lancement des chaussures Satan de MSCHF sur la base de la croyance erronée que Nike a autorisé ou approuvé ce produit», lit-on dans le procès.

Nike a demandé au tribunal d’arrêter immédiatement MSCHF d’exécuter les 665 commandes qu’elle a collectées. Il demande également un procès devant jury pour demander des dommages-intérêts pour le préjudice causé à la marque Nike. Les médias sociaux ont éclaté à cause des chaussures Satan et les boycotts de Nike étaient partout sur Twitter pendant la majeure partie du week-end.

Les représentants de MSCHF et de Lil Nas X n’étaient pas disponibles pour commenter. Les chaussures faisaient partie d’une campagne promotionnelle pour la dernière chanson du rappeur de 21 ans. Avec la sortie de «Montero», Lil Nas X a également écrit une lettre ouverte à son passé au sujet de sa promesse de ne jamais sortir.

La chanson entière embrasse l’image de l’enfer et brûle pour l’éternité. «Vous adorez dire aux homosexuels que nous allons en enfer, puis que je me fâche quand je décide d’y aller?!» il a demandé à ses critiques sur TikTok. Il a même appelé la gouverneure Kristi Noem pour sa critique de la controverse sur les chaussures. «Tu es un gouverneur tout entier, et toi ici en train de tweeter à propos de maudites chaussures. Fais ton boulot! » a écrit le rappeur.

