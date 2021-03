Nike Sues MSCHF sur Lil Nas X ‘Satan Shoes’ – WWD

Nike a intenté une action en justice contre la marque de mode MSCHF pour sa Lil Nas X «Satan Shoe».

La société de baskets poursuit la marque de mode pour contrefaçon de marque, fausse appellation d’origine, dilution de marque et contrefaçon de marque de droit commun et concurrence déloyale, selon des documents déposés lundi devant le tribunal fédéral du district est de New York.

Le procès intervient rapidement après que MSCHF a révélé sa collaboration dimanche avec Lil Nas X. La «Satan Shoe», une sneaker Nike Air Max 97 conçue par MSCHF, est créée avec «la seule bulle d’air contenant 60 [cubic centimeters] d’encre et une goutte de sang humain », selon MSCHF. Le sang provient des membres du personnel de conception de MSCHF. Chaque paire vendue est numérotée de un à 666, est gravée d’un pentagramme en bronze et de «Luc 10:18», un passage biblique qui dit: «J’ai vu Satan tomber comme la foudre du ciel.» Les chaussures sont sorties lundi matin et se sont rapidement vendues.

Les chaussures ont reçu des réactions mitigées en ligne, y compris certaines qui aiment les baskets et d’autres qui s’offusquent de ses références bibliques. Nike, bien qu’il n’ait pas été impliqué dans la création de la sneaker, a également reçu des réactions négatives sur les réseaux sociaux.

« Nous n’avons pas de relation avec Lil Nas X ou MSCHF », a déclaré un porte-parole de Nike. « Nike n’a pas conçu ni sorti ces chaussures et nous ne les approuvons pas. »

Selon les documents judiciaires, Nike qualifie les baskets de «chaussures Nike Air Max 97 personnalisées que MSCHF a matériellement modifiées pour mettre en évidence un thème satanique». Les documents montrent que Nike pense que les chaussures «causeront de la confusion et de la dilution et créeront une association erronée entre les produits MSCHF et Nike». Les documents indiquent également que la réaction des médias sociaux de la sneaker montre qu’il existe déjà une confusion quant à l’implication de Nike dans le produit.

Nike allègue que MSCHF «trompe les consommateurs en leur faisant croire que Nike fabrique ou approuve la` `chaussure Satan » et la conviction des consommateurs que la` `chaussure Satan » est un produit Nike authentique incite les consommateurs à ne jamais vouloir acheter de produit Nike à l’avenir. . »

Les documents judiciaires exigent que MSCHF ne propose plus ou ne vende plus de produits de marque Nike ou impliquent «l’approbation, l’approbation ou le parrainage de Nike» des produits de MSCHF. Nike réclame également «tous les bénéfices» tirés de la chaussure Satan, dont le prix était de 1 018 $, ainsi que «trois fois le montant des dommages-intérêts compensatoires et des bénéfices accrus».

MSCHF n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le procès.

