Nike vient d’acheter une entreprise de chaussures virtuelles qui fabrique des NFT et des baskets « pour le métaverse »

Une comparaison que j’ai entendue à plusieurs reprises au cours de l’année dernière est que l’achat de NFT pour « flexibler » sur les personnes du métaverse, c’est comme collectionner des baskets, et maintenant Nike essaie apparemment de s’assurer qu’il est prêt pour la version littérale de cette possibilité. Le géant de l’habillement vient d’annoncer l’acquisition de RTFKT Studios, qu’il appelle « une marque leader qui tire parti de l’innovation de pointe pour proposer des objets de collection de nouvelle génération qui fusionnent culture et jeu ».

RTFKT affirme qu’en février, une collaboration avec l’artiste adolescent FEWOCiOUS pour vendre de vraies baskets associées à des baskets virtuelles a réussi à vendre quelque 600 paires/NFT en seulement six minutes, rapportant plus de 3,1 millions de dollars à l’époque. C’était à peu près à la même période au début du printemps, lorsque la plupart d’entre nous entendaient parler des NFT pour la première fois, alors que Grimes avait vendu pour quelque 6 millions de dollars d’œuvres d’art numériques le 1er mars. Il n’est pas clair si l’un de ces objets numériques vaut autant maintenant ; en regardant OpenSea et Nifty Gateway en ce moment, je vois qu’un certain nombre d’entre eux sont soit répertoriés ou ont récemment été vendus à un prix inférieur à leur prix d’origine.

Mais oubliez le passé – et cette fois-là, il a photoshopé une paire de ses baskets sur Elon Musk – RTFKT va de l’avant, et hier encore, la startup soutenue par A16Z a lancé la collaboration Clone X NFT avec l’artiste japonais Takashi Murakami, offrant un certain nombre de métaverses -Avatars numériques prêts à l’emploi stylisés avec divers traits de collection.

Le site Web de la société demande immédiatement aux visiteurs de lier leurs portefeuilles Metamask, ce qui est l’un des moyens par lesquels les propriétaires de NFT peuvent vérifier leurs achats, avec l’idée qu’à un moment donné dans le futur, vous jouerez à des jeux ou entrerez dans d’autres types d’espaces VR où vos articles peut se matérialiser, une fois que ces espaces ont lu la blockchain pour évaluer sur quels éléments vous possédez les droits.

C’est le genre de vision dans laquelle Nike adhère, créditant le fondateur de la société Benoit Pagotto, Chris Le et Steven Vasilev d’avoir tiré parti « des derniers moteurs de jeu, NFT, authentification blockchain et réalité augmentée pour créer des produits virtuels uniques et expériences. »

Tout en annonçant l’accord – sans révéler combien il a dépensé – Nike a placé le logo de style éclair de RTFKT aux côtés de ses propres marques emblématiques swoosh, Jumpman et Converse. Ces marques ont des décennies d’histoire, fondées sur des soutiens sportifs de haut niveau, des designs distinctifs et une culture populaire qui existe réellement dans le monde réel. RTFKT, quant à lui, a été fondé en janvier 2020. Il indique que « le développement humain de la conscience s’est accéléré plus rapidement que prévu. Nous sommes ici pour accélérer notre avenir numérique maintenant.