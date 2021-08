Nikhil Gandhi de TikTok rejoint MX Media en tant que directeur de l’exploitation

Nikhil Gandhi rejoint l’entreprise à partir de l’application vidéo abrégée TikTok appartenant à ByteDance.

Nikhil Gandhi a rejoint MX Media en tant que directeur de l’exploitation. Basé à Mumbai et à Singapour, Gandhi sera chargé de faire passer les plates-formes à leur prochaine phase de croissance en élargissant sa portée géographique, en améliorant l’innovation axée sur les données, en augmentant la portée et l’échelle des flux de revenus et en créant un impact maximal pour toutes les parties prenantes – soyez il les consommateurs, les annonceurs ou les équipes internes dans tous les secteurs verticaux. « Nikhil Gandhi apporte des décennies d’expérience dans les plates-formes médiatiques traditionnelles et émergentes, et sera un énorme atout pour amener MX au prochain niveau de croissance alimentée par les fusées. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec lui », a déclaré Karan Bedi, PDG de MX Media.

Nikhil Gandhi rejoint l’entreprise après avoir quitté l’application vidéo abrégée TikTok appartenant à ByteDance, où il dirigeait sa croissance au Moyen-Orient, en Turquie, en Afrique, en Inde et en Asie du Sud. Avant TikTok, il était président et directeur de l’exploitation de Times Television Network. Il a notamment travaillé dans des conglomérats médiatiques tels que The Walt Disney Company, UTV Global Broadcasting et Viacom Media Networks.

Selon Nikhil Gandhi, COO, MX Media, MX Player est de loin le leader dans l’espace de divertissement vidéo. “Je suis super excité de rejoindre l’équipe MX et j’attends avec impatience la prochaine phase de notre croissance”, a-t-il déclaré.

MX Player est une super application de divertissement qui s’adresse à plus de 200 millions d’utilisateurs actifs par mois en Inde, intégrant toutes les formes de divertissement sur une seule plate-forme, y compris la lecture vidéo, le streaming vidéo, la musique et les jeux. La plate-forme héberge une vaste bibliothèque de plus de 2 000 000 heures de contenu premium dans 10 langues, y compris une liste acclamée par la critique de MX Original/Exclusifs, de films, de séries Web, d’émissions de télévision, d’actualités et de musique audio. L’application est disponible sur Android, iOS, Web, Amazon Fire TV Stick, Android TV et OnePlus TV, entre autres.

