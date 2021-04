Nikhil Kamath de Zerodha félicite SEBI pour la protection des investisseurs; dit que les évaluations de démarrage peuvent corriger

Se félicitant du Conseil indien de contrôle des marchés financiers (SEBI), Nikhil Kamath, cofondateur de Zerodha, a déclaré aujourd’hui que l’organisme de réglementation avait œuvré à la protection des intérêts des investisseurs. (Image: REUTERS)

Se félicitant du Conseil indien de contrôle des marchés financiers (SEBI), Nikhil Kamath, cofondateur de Zerodha, a déclaré aujourd’hui que l’organisme de réglementation avait œuvré à la protection des intérêts des investisseurs. S’exprimant à Express Idea Exchange, Nikhil Kamath a déclaré que SEBI était en avance sur la courbe qui a aidé l’Inde à éviter des crises telles que la récente saga Gamestop ou même la crise bancaire de 2008. Kamath, qui est également le directeur des investissements de True Beacon, un fonds d’investissement alternatif, a également félicité la Reserve Bank of India (RBI) pour son rôle dans la protection des investisseurs.

Faisant la lumière sur le rôle de SEBI, Nikhil Kamath a déclaré que le régulateur tient à sa disposition divers outils qui ont rendu presque impossible des activités telles que le délit d’initié dans les grandes entreprises. Bien qu’il ait convenu que les petites entreprises comportent toujours un certain risque sur ce front, il a conseillé aux investisseurs de rester à l’écart des petites capitalisations et des penny stocks. Les commentaires de Kamath sont intervenus après que les investisseurs aux États-Unis ont vu un certain nombre de penny stocks moins connus monter en flèche au cours des derniers trimestres de l’exercice précédent.

Discutant de l’écosystème des startups en Inde et de la montée de plusieurs licornes en Inde, Kamath a déclaré que les valorisations étaient trop élevées pour être maintenues. Il pense qu’une correction de ces évaluations pourrait être en vue. L’Inde a récemment vu un certain nombre de startups atteindre le statut de licorne, attirant des fonds de divers investisseurs mondiaux. Zerodha lui-même est devenu une licorne l’année dernière et Nikhil Kamath a déclaré que même l’évaluation de sa propre entreprise ne lui semblait pas justifiable.

De plus, plongeant dans les raisons pour lesquelles Zerodha n’est pas encore devenu public, Nikhil, qui a lancé l’entreprise avec son frère Nithin Kamath, a réitéré qu’il souhaitait rester indépendant car cela leur permettait de prendre des décisions par eux-mêmes. Il a déclaré qu’avec les VC et d’autres investisseurs à bord, la société ne serait pas en mesure de prendre des décisions indépendantes comme elle continue de le faire aujourd’hui. Plus tôt, Nithin Kamath avait déclaré que Zerodha travaillait à la construction d’une plate-forme qui profite aux investisseurs de détail, ce qui serait peu probable avec d’autres investisseurs à bord, qui préfèrent rechercher des bénéfices plutôt que de protéger les investisseurs de détail.

Zerodha est la plus grande société de courtage avec un grand nombre de commerçants de détail utilisant la plate-forme. Le modèle de courtage à escompte mis au point par la société l’a aidée à se développer rapidement ces dernières années et à dépasser les maisons de courtage traditionnelles telles que ICICI Securities et HDFC Securities.

