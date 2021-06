Nikhil Kamath de Zerodha s’excuse d’avoir pris l’aide de l’ordinateur pour battre Viswanathan Anand aux échecs

Nikhil Kamath, co-fondateur, Zerodha et True Beacon

L’express indien

C’était une collecte de fonds de grande envergure qui avait tous les ingrédients d’un blockbuster : l’ancien quintuple champion du monde Viswanathan Anand affrontait la star de Bollywood Aamir Khan, les chanteurs Arijit Singh et Ananya Birla, le joueur de cricket Yuzvendra Chahal, le jeune milliardaire Nikhil Kamath et producteur de films Sajid Nadiadwala — tout en même temps.

Mais l’événement d’échecs en ligne des célébrités a fini par être entaché d’une étrange controverse impliquant Kamath, le fondateur de Zerodha, une société de courtage d’actions de licorne. Lors de l’événement visant à collecter des fonds pour la Fondation Akshaya Patra, l’homme de 34 ans a battu Anand lors de la Checkmate Covid Celebrity Edition organisée par chess.com. Mais quelques heures après le match, chess.com, qui a diffusé l’action en direct, a fermé le compte de Kamath pour violation de sa politique de fair-play.

Lundi, Kamath a publié des excuses publiques sur Twitter, admettant que ses mouvements de grand maître n’étaient possibles que grâce à une aide extérieure.

“C’est ridicule que tant de gens pensent que j’ai vraiment battu Vishy monsieur dans un jeu d’échecs, c’est presque comme si je me réveillais et remportais une course de 100 m avec Usain Bolt. J’ai eu l’aide des personnes analysant le jeu, les ordinateurs et la gentillesse d’Anand monsieur lui-même pour traiter le jeu comme une expérience d’apprentissage. C’était pour le plaisir et la charité. Avec le recul, c’était assez idiot car je n’avais pas réalisé toute la confusion qui pouvait en résulter. Toutes mes excuses”, a-t-il posté.

Ce tweet, cependant, semble avoir aggravé la situation.

Le manager et épouse d’Anand, Aruna, a déclaré que Kamath leur avait parlé par téléphone avant de partager le texte de ce qu’il allait tweeter.

« Anand n’a rien insinué mais a dit qu’il suivrait ce que dit l’algorithme (utilisé par l’équipe de fair-play de chess.com). Il a dit à Kamath : « s’il vous plaît, ne m’impliquez pas personnellement dans tout ce que vous voulez dire. Quoi que vous fassiez à titre personnel pour clarifier la situation, c’est votre appel, mais n’utilisez pas mon nom dans vos tweets personnels », a déclaré Aruna à The Indian Express.

Sur le tweet de Kamath, Aruna a déclaré: “Il (tweet) allègue essentiellement qu’Anand l’aidait et c’est la chose la plus scandaleuse que j’ai entendue dans la carrière d’Anand. Il (Kamath) a pris un mensonge et a utilisé un autre mensonge pour couvrir cela. S’il a été aidé par des ordinateurs et des amis, qu’il en soit ainsi. C’est sur sa conscience. Mais il ne peut pas traîner le nom d’Anand et dire qu’Anand l’a aidé.

Anand a choisi de ne pas se laisser entraîner dans la controverse. Dans un court tweet, il a déclaré: «Hier était une simulation de célébrité pour que les gens collectent des fonds. Ce fut une expérience amusante respectant l’éthique du jeu. Je viens de jouer la position sur le tableau et j’attendais la même chose de tout le monde.

Lors de l’événement, Kamath, qui a joué aux échecs à l’adolescence, a commencé avec une ouverture rarement utilisée pour perdre un pion. Mais après le revers précoce, à la grande surprise de tout le monde, il a poussé Anand à la limite dans un jeu rapide de 30 minutes. Anand a gracieusement démissionné au lieu d’attendre que Kamath, qui jouait avec des pièces noires et n’avait plus que quelques secondes, manque de temps. Lundi, Kamath n’a pas répondu aux SMS et aux appels de The Indian Express demandant des commentaires.

Le Grand Maître Pravin Thipsay a déclaré : « Anand est un maître de la tactique, de la précision et des calculs. Même (champion du monde) Magnus Carlsen n’a pas battu Anand de cette manière. Il était évident qu’il (Kamath) recevait une aide extérieure.

Chess.com, qui a rapidement bloqué le compte de Kamath, a déclaré que son équipe Fair Play était composée de plusieurs experts, dont des joueurs titrés et des ingénieurs spécialisés dans les algorithmes. “Nos systèmes ont été soigneusement vérifiés par des mathématiciens et des experts dans les domaines de la science des données et les audits ont montré que chess.com prend ses décisions de manière prudente et avec la certitude qu’un compte une fois fermé est statistiquement certain d’avoir enfreint les règles”, Danny Rensch, directeur des échecs de chess.com, a déclaré dans un communiqué.

La tempête a cependant eu une lueur d’espoir: le directeur de chess.com, Rakesh Kulkarni, a déclaré que l’événement avait soulevé environ Rs 12 lakh.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.