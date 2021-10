« Niki Lauda a déjeuné avec Helmut Marko tous les jours… Des incendies ont été allumés là-bas »

Jack Plooij pense que l’influence de Niki Lauda a permis de contrôler les affrontements entre Toto Wolff et Christian Horner dans le passé.

Alors que leurs pilotes se sont affrontés en piste cette saison, les Taureau rouge et les directeurs d’équipe Mercedes ont fait de même à plusieurs reprises.

La guerre des mots entre les deux a parfois été extrêmement fougueuse, certaines insultes personnelles étant lancées dans les deux sens.

Avant cette année, ils ne se sont jamais vraiment affrontés, et le journaliste néerlandais Plooij pense que cela était dû à Lauda et à sa relation avec Helmut Marko, les deux ayant une influence considérable sur Wolff et Horner respectivement.

« Je pense que Niki Lauda manque à Mercedes, » il a dit la filiale néerlandaise de Motorsport.com.

« Niki déjeunait avec Helmut Marko tous les jours. Je pense que beaucoup d’incendies ont été allumés là-bas. Peut-être que nous n’avons jamais vu ceux-ci se produire, mais maintenant nous le faisons.

« Je pense que Niki aurait donné l’ordre à Helmut : ‘Garde Horner dans sa boîte pendant un moment, puis je le ferai avec Toto’. »

Depuis la mort de Lauda en 2019, Plooij a le sentiment que Wolff est devenu moins calme et que la relation entre lui et Horner s’est transformée en un « combat de pute ».

« Je pense qu’il y a des raisons pour lesquelles cela se produit », a-t-il ajouté.

«Mais je n’y suis pas habitué de Toto Wolff. Il est généralement un peu politique et calme : « On va régler ça ».

« Mais maintenant, c’est devenu un combat un peu ab * tch entre Horner et Toto. »

Le Néerlandais est particulièrement surpris par la colère de Wolff et de son équipe après la collision de Verstappen et Hamilton lors du Grand Prix d’Italie.

Là, l’Autrichien a suggéré que le pilote Red Bull avait délibérément éliminé son rival pour le titre, tandis que le joueur de 24 ans a également été critiqué pour ne pas avoir vérifié le Britannique par la suite.

« Qu’est-ce qui m’a le plus marqué ? La réaction de Mercedes et Lewis après Monza. Malheureusement, dans un sens négatif », a déclaré Plooij.

« Je ne m’attendais pas à ça. Je pensais que Mercedes était tellement… Comment devriez-vous l’appeler ? Vif, irrité, agité…”

Il ressent également la même chose sur la façon dont Horner a réagi à Wolff.

« Ce qui est étonnant, c’est le comportement de Christian Horner envers Toto Wolff », a-t-il ajouté.

«Je pense que les fans néerlandais aiment ça, montrez vos ongles, grattez le dos de Wolff. Donc je pense que les fans ont aimé,

« Mais pour nous, c’était une surprise. Parce que Horner est toujours un anglais digne, soigné.