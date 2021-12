Niki Lauda n’aurait pas laissé les tensions monter

Helmut Marko pense que Niki Lauda n’aurait pas laissé les choses dégénérer entre Red Bull et Mercedes en 2021.

Pour la première fois depuis la tenue allemande ont rejoint la grille de Formule 1 en 2010, les deux équipes se sont affrontées pour les deux titres cette année et il est juste de dire que les choses se sont plutôt échauffées entre elles.

En piste, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont réunis à plusieurs reprises tandis que loin de là, les directeurs d’équipe Christian Horner et Toto Wolff se sont mutuellement insultés tout au long de la saison.

Au plus fort des tensions entre les deux parties en octobre, le journaliste néerlandais Jack Plooij a déclaré que la présence de feu Lauda chez Mercedes et sa relation avec Marko étaient ce qui avait empêché une telle guerre des mots par le passé.

« Je pense que Niki Lauda manque chez Mercedes », a-t-il déclaré à la branche néerlandaise de Motorsport.com.

« Niki déjeunait avec Helmut Marko tous les jours. Je pense que beaucoup d’incendies ont été allumés là-bas. Peut-être que nous n’avons jamais vu ceux-ci se produire, mais maintenant nous le faisons.

« Je pense que Niki aurait donné l’ordre à Helmut : ‘Garde Horner dans sa boîte pendant un moment, puis je le ferai avec Toto’. »

Il s’avère que Marko est en fait d’accord avec cette évaluation, estimant également que, si Lauda était toujours en vie et chez Mercedes, les affrontements entre les deux équipes et leurs patrons ne se seraient pas autant intensifiés.

« Cela n’aurait pas autant dégénéré avec Niki Lauda », a déclaré le conseiller Red Bull à ServusTV.

«Cela aurait certainement été difficile, car il n’aime pas perdre non plus. Mais cela se serait passé avec plus de sang-froid.

Même avec les changements de réglementation généralisés mis en œuvre la saison prochaine, les deux équipes devraient s’affronter à nouveau à l’avant du terrain en 2022.

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a déclaré que la relation entre eux devait être réparée avant cette date.

« Ceux qui vivent avec des certitudes signifient qu’ils dorment bien », a plaisanté Domenicali lorsqu’on lui a demandé comment les deux équipes interagiraient en 2022.

«Mais nous avons beaucoup de doutes et nous devons y faire face. Nous avons des problèmes qu’il faudra éventuellement gérer.

« Nous devrons évaluer au jour le jour la relation qui doit être rétablie entre Red Bull et Mercedes pour éviter les affrontements personnels que nous avons vus et qui ne servent à rien. »