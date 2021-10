Nikita Dragun veut éduquer Dave Chappelle sur la communauté transgenre

Lire du contenu vidéo

Nikita Dragun veut prendre Dave Chappelle à l’école … étendant une sorte de rameau d’olivier et lui offrant une chance de recevoir une éducation sur la communauté transgenre.

Nous avons rencontré l’influenceuse transgenre mercredi à Il Pastaio à Beverly Hills et lui avons posé des questions sur les blagues controversées LGBTQ+ de Dave.

Nikita dit que les deux parties ont besoin de plus de compréhension et de communication… et elle dit qu’un moyen d’y parvenir est par l’éducation.

Elle veut aider Dave à l’école, s’asseoir avec le comédien et s’adresser à lui d’une manière non menaçante.

Comme vous le savez… Les blagues de Dave frottent beaucoup de gens, y compris les employés trans de Netflix, où son spécial controversé, « The Closer », est diffusé.

Il y avait même une manifestation de débrayage au siège de Netflix … mais comme nous vous l’avons dit, Dave dit qu’il est en bas pour rencontrer avec des membres de la communauté transgenre pour les entendre, avec quelques conditions.

On ne sait pas si Nikita fera partie de la conversation… mais elle veut une photo.