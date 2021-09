Nikita Mazepin “absolument furieux” à nouveau avec Mick Schumacher

Le journaliste de F1 Will Buxton a décrit la fureur manifestée par Nikita Mazepin envers son coéquipier de Haas Mick Schumacher à Zandvoort.

La paire de recrues a eu pas mal de querelles depuis qu’elle a rejoint la grille de F1 cette année, mais leur dernier drame au Grand Prix des Pays-Bas semble être le plus passionné à ce jour.

Les deux pilotes se préparaient pour leurs dernières tentatives pour se qualifier pour la Q2 alors que le trafic s’accumulait, entraînant un quasi-accident entre Mazepin, Schumacher et Sebastian Vettel qui effectuait un tour de piste.

Mais Mazepin a expliqué que ce drame a été déclenché par les actions de son coéquipier, qui apparemment pour la deuxième course consécutive a ignoré la priorité en piste de Mazepin.

Décrivant les conséquences initiales, Buxton a déclaré qu’il avait “rarement vu un conducteur aussi en colère” à propos d’une situation non liée à un accident.

Pour le contexte, Nikita dit qu’ils ont un accord quant à savoir qui a la priorité sur la bonne voie les week-ends en alternance. C’est la 2ème fois que Mick l’ignore. Mick dit qu’il a reçu l’appel pour y aller, ce que Nikita n’a évidemment pas reçu. La confusion a fini par ruiner le tour de Seb. Ni heureux à ce sujet. – Will Buxton (@wbuxtonofficial) 4 septembre 2021

Au moment où il a parlé à Sky F1, Mazepin était un peu plus calme que la scène décrite par Buxton, mais a néanmoins confirmé son mécontentement face aux actions de Schumacher.

“Une catastrophe s’est produite”, a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé de décrire ce qui s’était passé avec Vettel.

“Dans les équipes de Formule 1, un week-end, vous êtes la première voiture, le week-end suivant, vous êtes la deuxième, donc j’étais censé être la première voiture ce week-end qui a normalement la priorité sur la piste et est capable de dicter le rythme pour le tour final pour les conducteurs autour.

« Mais le pilote de votre équipe n’est pas en mesure de vous dépasser… eh bien, cela arrive pour la deuxième fois.

«Il m’a dépassé, m’a soutenu et est entré dans Seb. J’en parlerai donc à l’équipe pour voir pourquoi cela s’est produit.

Schumacher a expliqué qu’il avait demandé à l’équipe s’il pouvait dépasser Mazepin car la température de ses pneus était trop basse, une demande qui a été acceptée.

Et donc, confus au sujet de la colère de Mazepin, il a dit que c’est une situation qui sera désormais traitée en interne.

“Je ne sais pas ce que dit Nikita, je pense qu’à la fin son équipe ne lui a pas fait passer le message”, a déclaré Schumacher.

“J’ai demandé si je pouvais doubler parce que mes pneus étaient assez froids et il fait généralement un tour un peu plus lent que le mien et j’ai obtenu l’accord de l’équipe et j’ai doublé en conséquence.

« Je pense que Lando [Norris] était entre nous et je ne vois pas de raison d’en faire un drame, ses genoux ne se sont pas ruinés.

« Nous en discuterons en interne et Guenther [Steiner, team principal] dira aussi quelque chose. À mon avis, de notre côté, nous n’avons rien fait de mal.

Vettel (P17) a essayé d’obtenir un autre tour lancé à la fin de la Q1 mais a heurté le trafic avec non pas une mais deux voitures Haas #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/y8EQh7O607 – Formule 1 (@F1) 4 septembre 2021

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

Quoi qu’il se passe à Haas, cela a sans aucun doute eu des implications majeures pour Vettel qui a été éliminé en Q1 après que Mazepin ait fait un écart sur son chemin.

Les commissaires sportifs ont confirmé qu’ils enquêteraient sur l’incident après les qualifications.

Mais, malgré ce retard majeur, Vettel ne pense pas qu’Aston Martin puisse se cacher derrière cela comme excuse pour sa sortie de la Q1.

“A ce stade, je ne peux pas faire grand-chose, mais dans l’ensemble, nous n’avions pas le rythme, je pense que lorsque nous étions en piste, nous n’étions pas assez rapides”, a-t-il déclaré à Sky F1.

« Bien sûr, nous aurions pu chronométrer un peu mieux la dernière manche, mais dans l’ensemble, c’est évidemment décevant. Lors des séances d’essais, ça avait l’air bien mais nous n’avons pas fait un pas dans l’après-midi.