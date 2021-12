Nikita Mazepin aurait craint l’issue du crash du GP d’Arabie saoudite il y a 15 ans

Nikita Mazepin ne sait pas s’il aurait pu échapper à son accident du Grand Prix d’Arabie saoudite s’il s’était produit il y a 15 ans.

Le pilote Haas a percuté directement l’arrière de la Williams de George Russell alors que le peloton se rassemblait juste après le premier redémarrage de la course sur le circuit de la corniche de Jeddah.

La collision s’est produite à la suite d’un enchevêtrement entre Sergio Perez et Charles Leclerc, que Russell a vu se dérouler devant lui et a pris des mesures d’évitement en appuyant sur les freins.

Mazepin suivait et, ne s’attendant manifestement pas à ce que le Britannique ralentisse si rapidement, n’avait nulle part où aller mais juste à l’arrière de la FW43B, faisant sortir les drapeaux rouges pour la deuxième fois de la course.

Heureusement, malgré la force du shunt, aucun pilote n’a été blessé – mais Mazepin craignait que cela n’ait pas été le cas dans le passé, et il a salué les améliorations de la sécurité apportées en Formule 1 pendant le mandat de Jean Todt en tant que président de la FIA qui a atteint sa fin après la période maximale de 12 ans en fonction.

« Je vais bien, c’était malheureusement un gros impact », a déclaré Mazepin, cité par Motorsport.com, et dont le coéquipier de Haas, Mick Schumacher, s’était retiré de la course de manière indépendante pour provoquer le premier arrêt au drapeau rouge.

« J’ai pris un assez gros coup, surtout sur le côté gauche du haut de mon corps, et je me réveillerai certainement mal demain.

« Mais je dirais que je suis très chanceux de courir à cette époque parce que le travail que Jean Todt a fait avec la FIA nous a permis de nous en sortir. Et je ne sais pas si c’était la même chose, disons, il y a 15 ans.

En expliquant l’accident de son point de vue, Mazepin a ajouté : « D’après ce que j’ai vu, Charles n’avait nulle part où aller, a fait tourner Sergio. L’endroit est si étroit que lorsque Sergio était sur le côté, il prenait environ 85% du circuit. Alors George, voyant ce qui se passait, a pris une précaution puis a levé ou freiné.

« Et je me battais avec [Lance] Sortez du virage 2 et nous allions tous les deux traverser cet endroit à plat. Mais malheureusement, il n’y avait pas assez de temps pour m’arrêter car les vitesses dépassaient les 200, j’ai aussi essayé de freiner mais il était tout simplement impossible d’éviter le dos de George.

« La piste est si étroite que c’est comme un embouteillage et que l’on roule à toute vitesse à l’intérieur. »

Verdict de la planète F1