Nikita Mazepin : “Ce n’est pas mes mains qui ont posté cette vidéo”

Nikita Mazepin nie toujours fermement avoir mis en ligne une vidéo dans laquelle il semblait peloter une femme en décembre dernier.

Mazepin a admis qu’il “s’attendait totalement” au contrecoup résultant de la réaction à la publication de cette vidéo, ce qui a incité le mouvement #WeSayNoToMazepin sur les réseaux sociaux à essayer de le retirer de la Formule 1.

Haas a condamné la vidéo et mis en garde le Russe sur sa conduite future, mais le pilote recrue de F1 a de nouveau nié que c’était lui qui l’avait téléchargée.

“Je ne l’ai pas posté, et je l’ai dit à plusieurs reprises que ce n’étaient pas mes mains qui avaient téléchargé cette vidéo”, a déclaré Mazepin au podcast Beyond the Grid de Formule 1.

«Ça a été une journée très sombre pour moi. Je m’en souviens maintenant, je pense que c’était le 9 décembre, et au fil du temps, je le considère comme une opportunité – d’apprendre davantage sur la façon dont je devrais me comporter, d’apprendre davantage sur la façon dont je peux m’améliorer en tant qu’être humain et, en le regardant, sur la façon dont je peux réellement en tirer le meilleur parti pour en faire un meilleur endroit pour que je m’améliore en général.

Mazepin avait déjà présenté des excuses pour son implication dans la vidéo, mais il y avait encore un mauvais sentiment à son égard lorsque celle-ci a ensuite été supprimée.

Il a expliqué qu’il n’avait pas l’impression d’avoir changé son point de vue sur ce qu’il ressentait pour lui-même – et l’opinion des autres à son égard – depuis qu’il a gravi les échelons du sport automobile, mais a reconnu qu’il était désormais tenu à un niveau plus élevé en raison de son statut de Formule. 1 conducteur, et sait que la polémique a été un “très grand réveil” pour lui.

“Cet incident s’est produit huit jours après que j’ai été annoncé comme pilote de Formule 1, et je pense que l’une de mes plus grandes forces dans cet incident est devenue une faiblesse”, a-t-il déclaré.

«Quand j’étais conducteur de karting et que j’allais à l’école, je me sentais d’une certaine manière à propos de moi-même et de ce que je ressentais pour moi-même et de ce que les autres ressentaient pour moi, cela n’a jamais vraiment changé.

“J’étais le même qu’à l’époque et je viens d’être signé pour une équipe de Formule 1. Ce que je ne réalisais clairement pas et ce qui me manquait, c’est que maintenant je suis un conducteur, aux yeux de beaucoup de gens, et des enfants, qui admirent.

«Il y a une certaine conduite et un comportement que vous devez adopter lorsque vous signez ce contrat, et j’ai juste pensé« Je suis juste le même gars », pas différent.

« Évidemment, vous devez changer votre façon de vous comporter, et ce fut un très grand réveil. »