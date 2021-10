Nikita Mazepin «conduisait à l’aveugle» dans le quasi-accident de Lewis Hamilton

Nikita Mazepin a déclaré qu’il s’excuserait auprès de Lewis Hamilton après avoir failli entrer en collision avec le pilote Mercedes lors d’un Grand Prix de Turquie humide.

La bruine et les conditions sombres signifiaient qu’il y avait beaucoup d’embruns autour d’Istanbul Park pendant les premières étapes du Grand Prix de Turquie, ce qui causait beaucoup de problèmes à Mazepin en termes de visibilité.

Et cela l’a presque conduit à un incident majeur alors que Hamilton s’approchait du pilote Haas au tour 28, seulement pour que le finisseur P20 Mazepin ferme la porte au virage 11.

Mazepin a confirmé qu’il contacterait Hamilton pour lui présenter des excuses, mais a dissipé toute suggestion selon laquelle il s’agissait d’une décision calculée.

« Tout d’abord, extrêmement désolé pour Lewis. Je me suis plaint à l’équipe que je ne pouvais rien voir avec les rétroviseurs, et j’ai besoin d’être guidé correctement dans mes oreilles pour savoir où se trouvent les autres voitures, car le spray – et la Turquie n’est pas exactement le spray le plus propre que nous ayons ont, donc ça vole et se dessèche – donc je conduisais à l’aveugle », a déclaré Mazepin par Motorsport.com.

« Quand vous avez autant de voitures qui vous dépassent en fait pas une fois, mais même deux fois, ce n’était qu’un désastre. Je suis content que nous ayons réussi à nous en sortir, mais je verrai Lewis et je m’excuserai auprès de lui.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Les paroles de Mazepin ont été soutenues par Lando Norris, qui a déclaré qu’il était «effrayé» par la quantité de pulvérisation sur ses tours de parade jusqu’à la grille et même au premier tour de la course.

Contrairement à Mazepin cependant, Norris a eu le luxe de s’installer dans une poche d’air pur à partir de là.

« Les tours de grille, je ne pouvais pratiquement rien voir », a confirmé Norris.

« En fait, j’avais assez peur à quel point c’était mauvais et même dans le premier tour, mais je pense que le premier tour j’ai réussi à creuser un écart et à le contrôler très bien à partir de ce moment-là.

« Je pense que c’est parce que l’eau est assez présente à la surface. Et évidemment, il n’a pas séché, donc il y a toujours ce peu d’eau et je pense que ce n’est pas comme dans les fissures.

« C’est terrible sur les autres pistes, probablement sur toutes les autres pistes sur lesquelles vous allez, c’est juste resté mauvais un peu plus longtemps [here]. C’était plus comme une eau huileuse plutôt que juste de l’eau, donc c’est devenu un peu plus flou et tout ainsi que de l’eau entrant dans la visière.