Nikita Mazepin dénonce l’hypocrisie après avoir été « bombardée en plongeon » en Arabie saoudite

Nikita Mazepin a appelé Sebastian Vettel et Max Verstappen pour l’avoir bombardé en piqué lors des qualifications pour le Grand Prix d’Arabie saoudite.

Cela, dit-il, va à l’encontre du même gentleman’s agreement qu’il a été accusé d’avoir rompu plus tôt cette saison.

Participant à sa première saison en Formule 1, Mazepin a irrité ses rivaux lors de son premier week-end de course à Bahreïn lorsqu’il a sauté la file d’attente en qualifications et compromis les tours des autres pilotes.

Avance rapide jusqu’à la fin de la saison et c’est le pilote Haas qui est maintenant ennuyé par ses rivaux, notamment Vettel et Verstappen, pour avoir fait exactement la même chose.

Entamant leurs derniers tours en Q1 sur le circuit de la corniche de Jeddah, les deux pilotes ont dépassé Mazepin dans les derniers instants de la Q1, puis ont ralenti pour se créer de l’espace.

Cela a coûté à la recrue russe, Mazepin, une seconde de moins que son coéquipier Mick Schumacher.

« Nous avons une réunion d’une heure avec [FIA race director Michael] Masi, qui nous dit les règles », a-t-il déclaré à The Race.

« L’ancienne génération de pilotes dit messieurs d’accord, vous ne dépassez pas dans le dernier virage. Puis le lendemain, d’une manière très dangereuse, bombardez-vous au dernier virage et retenez tout le monde.

« Les règles sont les mêmes pour tout le monde et je suis nouveau dans ce sport, donc je vais jouer avec ce que font les autres.

« Mais ce que je trouve inacceptable, c’est de critiquer la jeune génération, puis plus tard, au fur et à mesure de l’année, de changer légèrement leur approche.

« J’ai besoin d’apprendre et d’analyser car ce qui s’est passé a été très décevant car j’ai été dépassé par Vettel et Max et tous les deux ont freiné dans la ligne droite. J’ai dû freiner aussi.

« Si vous perdez une seconde et demie avant le virage 1, il ne sert à rien de continuer au rythme auquel nous allons. »

Il a ajouté: « Je suis contrarié, mais la prochaine fois, je le prendrai avec une pincée de sel que quelqu’un dise à propos du gentlemen’s agreement. »

Mazepin dit que lorsqu’on lui a parlé « durement » à Bahreïn, il était « très préoccupé » par ses actions.

Maintenant, il a d’autres qui lui font exactement ce qu’ils lui ont dit était inacceptable.

« J’étais très préoccupé par mes actions à Bahreïn », a-t-il ajouté, « où j’ai fait une chose très similaire à ce que je ferais en Formule 2, qui serait prise sans aucune critique.

« J’ai dépassé certaines voitures qui allaient très lentement dans le dernier virage parce que je sentais que je devais y aller et on m’a dit durement que ce n’était pas acceptable et que ce n’est pas ce que vous faites en Formule 1.

« Fait intéressant, 20 courses plus tard, des pilotes qui sont ici depuis plus de 10 ans m’ont en fait dépassé. C’était un peloton de quatre ou cinq voitures dans le dernier virage à environ 150 mètres avant de commencer le tour.