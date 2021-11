Nikita Mazepin se prépare pour son retour sur le circuit international de Losail au Qatar et sait qu’un week-end sans erreurs est la clé.

Un lieu plus habitué à l’action à deux roues, il n’y a pas beaucoup de pilotes sur la grille de F1 qui ont couru sur le circuit de Losail mais Mazepin est l’un d’entre eux.

Il y a quelque temps déjà, Mazepin a disputé sa toute première manche du MRF Challenge sur la piste en 2014, terminant deuxième de la deuxième course.

Mais en Formule 1, le site offre un défi complètement différent, donc Mazepin veut le garder propre et construire son week-end de course.

« La course au Qatar sera passionnante car j’y ai couru lors de ma toute première course en Formule MRF en 2014, c’est donc une piste que j’apprécie même si je n’y suis pas allée depuis longtemps », a déclaré le pilote Haas.

« C’est une piste où il reste beaucoup de sable. J’ai hâte d’y aller, après des types de courses très différents.

« Quand vous allez sur de nouveaux circuits, il est vraiment important de vous développer et de ne pas faire d’erreurs stupides qui vous feront reculer de deux pas. »

Le Qatar s’ajoutera également à la collection de courses nocturnes de la Formule 1 et Mazepin pense que ce « lieu spectaculaire » s’améliorera encore sous les lumières.

« J’adore courir la nuit. Je pense que c’est un lieu spectaculaire, le Qatar lui-même, et puis sous les lumières, ça a l’air vraiment bien. Je suis impatient de voir à quoi cela ressemblera », a-t-il ajouté.

En plus de Mazepin, Sergio Perez de Red Bull a également de l’expérience sur le circuit international de Losail et une expérience de victoire, après avoir remporté la 1re place lors d’une course de sprint GP2 Asie en 2009.

Mais il ne s’attend pas à ce que cela lui apporte beaucoup d’avantages, car il y a si longtemps, il a presque oublié ce que cela fait de piloter sur circuit.

« C’est une piste très rapide avec beaucoup d’appuis nécessaires, donc nous verrons à quel point nous pouvons être rapides », a-t-il déclaré.

« Je ne me souviens pas très bien avoir conduit là-bas. C’était il y a longtemps, donc je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’avantages pour moi !

Red Bull espère cependant que Perez pourra traduire cette ancienne forme de GP2 Asia Series dans cette dernière visite, avec l’intensification de la bataille contre Mercedes.

Le Qatar est la première des trois manches restantes en 2021 et Red Bull a 11 points à rattraper sur Mercedes en tête du championnat des constructeurs.