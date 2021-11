Nikita Mazepin attend de savoir s’il devra persévérer avec son « gros » châssis pour les deux dernières courses de cette année.

Le pilote né à Moscou était un homme soulagé lorsqu’il est revenu de la pause estivale pour découvrir que Haas lui fournissait un châssis plus léger, conforme à celui utilisé par son coéquipier Mick Schumacher.

Mais au Grand Prix du Qatar, c’était un retour à l’ancienne version puisque Mazepin a endommagé le plus léger lors des essais alors qu’il souffrait d’une préparation difficile pour la 20e manche du Championnat du monde.

Après ses 16 tours en FP1, le joueur de 22 ans a dû passer l’intégralité de la FP2 et n’a réussi qu’un tour en FP3, le laissant de marbre pour les qualifications au cours desquelles il a été plus lent que son coéquipier de près de deux et -une demi-seconde.

« De retour avec le châssis lourd, il se comporte bien, mais lorsque vous portez un poids supplémentaire sur vous, ce n’est tout simplement pas optimal pour le temps au tour », a déclaré Mazepin, cité par Autosport.

« Vous savez qu’il y a une raison pour laquelle les chauffeurs ne mangent pas de frites et de sandwichs ! Le châssis est un peu trop gros pour moi.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était la différence de poids, Mazepin a répondu : « Beaucoup. Ce sport est très confidentiel, même si je ne sais pas quelle différence cela fait. Les gens n’aiment pas en parler.

Quant à savoir si le plus léger serait utilisable en Arabie saoudite et à Abu Dhabi, il a ajouté : « J’espère qu’il sera de retour pour Abu Dhabi, mais je me concentre sur le travail moi-même et je dois le maximiser.

« Donc, s’il ne revient pas avant la fin de cette année, je suis juste chanceux d’avoir découvert ce nouveau châssis et d’avoir vu le potentiel que nous avons tous vu au Mexique et au Brésil. »

Bien que ni Schumacher ni Mazepin n’aient encore marqué de point cette année, leur rythme par rapport à leurs plus proches rivaux, Williams et Alfa Romeo, s’est quelque peu amélioré par rapport à la première moitié de la campagne, en particulier sur un seul tour.

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a expliqué que le problème avec le châssis plus léger était qu’il était « assez fissuré ».

« C’est réparable », a déclaré Steiner. « Il ne sert à rien de le récupérer pour l’année prochaine car nous n’utilisons plus ce châssis.

« Mais pour moi, ce sont tous les mêmes, le châssis. Il existe un autre châssis de rechange et nous cherchons à savoir si nous réparons celui-ci et si cela peut être fait à temps. »