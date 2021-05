Nikita Mazepin dit que l’accord de gentleman ne fonctionne pas

Nikita Mazepin pense que le «gentleman’s agreement» lors des qualifications F1 ne fonctionne pas après son dernier délit au Grand Prix d’Espagne.

À chaque séance de qualification cette année, la recrue de Haas s’est retrouvée impliquée dans une controverse – et sur le Circuit de Catalunya-Barcelona, ​​cela a abouti à un penalty.

La plupart des incidents de Mazepin en Q1 sont liés au «gentleman’s agreement» entre les pilotes qui stipule que les voitures ne doivent pas dépasser avant le dernier virage précédant un tour lancé.

Cette fois, le pilote d’origine moscovite a été dépassé par Yuki Tsunoda et Kimi Raikkonen alors qu’ils se dirigeaient vers les stands. Mazepin a alors gêné Lando Norris, qui arrivait derrière sur un tour volant, et les commissaires ont constaté qu’il avait gêné le Britannique en sortant et en repassant Tsunoda et Raikkonen au lieu d’attendre que la McLaren le rattrape.

Norris a déclaré que la situation «m’a coûté la qualification aujourd’hui» parce que la course perdue signifiait qu’il devait recommencer et utiliser un jeu de pneus qu’il avait voulu conserver pour plus tard dans la séance.

Mazepin a reçu une chute de trois places sur la grille – mais s’était qualifié dernier dans tous les cas – plus un point de pénalité sur sa super licence, après avoir également encouru un pour ne pas avoir observé les drapeaux bleus lors du Grand Prix du Portugal de la semaine dernière.

Cependant, Mazepin a insisté sur le fait qu’il avait essayé de respecter le «gentleman’s agreement» – qu’il pense devoir revoir.

“Si je ne me trompe pas, quelqu’un a posé des questions sur le gentlemen’s agreement dans le dernier virage à Bahreïn”, a déclaré Mazepin, cité par .. «Je pense que c’était un très bon exemple de ce qui ne fonctionnait pas en Formule 1.

«J’essayais vraiment d’y obéir, comme je le faisais depuis que j’en ai pris note. C’est très difficile quand deux voitures vous dépassent dans un dernier virage qui est très lent et serré, où une longueur de voiture, qui fait cinq mètres et demi, vous ne pouvez tout simplement pas y mettre une troisième voiture et surtout si la quatrième voiture arrive à pleine vitesse.

«Je ne pensais donc pas que boxer derrière était une option car cela aurait laissé mon arrière sur la ligne de course. La seule option était d’y aller, ce que j’ai fait. Malheureusement, ce ne sont que toutes ces choses qui se réunissent.

«Je ne suis pas contrarié à ce sujet car je n’aurais vraiment pas pu faire grand-chose à part disparaître, ce que je ne suis malheureusement pas capable de faire.

Alors que Mazepin avait un autre jour à oublier, son coéquipier Mick Schumacher en a mis un sur Nicholas Latifi pour le deuxième week-end consécutif après avoir dépassé et battu le pilote Williams lors de la course au Portugal.

Schumacher a surqualifié Latifi et partira 18e à Barcelone.

«Nous sommes vraiment heureux», a déclaré l’Allemand. «Je pense que nous avons évidemment réussi à mettre la voiture là où nous voulions.

«Nous avons fait un grand changement de vendredi à aujourd’hui et je pense que c’était définitivement la bonne à faire. Je sens l’équipe et j’ai pris toutes les bonnes mesures par la suite pour mettre la voiture là où nous en sommes maintenant.

«Mais je pense que ça va être difficile. Nous regardons un peu de dégagement arrière en course, je pense que tout le monde l’est, donc je suppose que nous devrons attendre et voir. Traitons les pneus comme un bébé, je dirais.

