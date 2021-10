Nikita Mazepin a plaisanté en disant que son coéquipier Mick Schumacher était son « ami le plus proche » en F1, lorsqu’on lui a demandé avec qui il était le plus proche dans le sport.

Cette réponse a été quelque peu surprenante, étant donné à quel point leurs retombées ont été publiques au cours de leur saison recrue ensemble – s’étant réunis plusieurs fois sur la piste et se sont prononcés publiquement les uns contre les autres alors qu’ils s’affrontaient dans une course à deux à l’arrière du terrain. .

Mazepin a également affirmé qu’il avait une voiture plus lourde que Schumacher dans la première moitié de la saison, pour expliquer pourquoi il était à la traîne de son coéquipier dans les courses d’ouverture, tandis que le Russe a également admis que le reste de son temps partageait un garage avec la jeune Allemande ne sera pas une « balade en douceur ».

Cependant, cela n’a pas empêché Mazepin de donner une réponse ironique dans une interview.

Interrogé par la chaîne de télévision néerlandaise Ziggo Sport en Turquie qui est son ami le plus proche en Formule 1, il a déclaré, cité par grandpx.news : « Mick Schumacher ».

« Tu es un menteur! » Est venue la réponse de l’intervieweur de Ziggo.

« Pourquoi suis-je un menteur ? » dit Mazepin. « Il est le plus proche de moi dans le garage.

« Il vient me rendre visite à Moscou en vacances. Il veut voir la neige et les ours.

Sur ce, le diffuseur néerlandais a ensuite déclaré avec insolence au pilote Haas qu’il avait peut-être dit cela comme excuse pour laisser son coéquipier dans une partie reculée de la Sibérie.

Mazepin a ri en réponse: « Non, il veut vraiment voir les ours et la neige. »

Mazepin et Schumacher n’ont toujours pas enregistré de point en Formule 1 dans une Haas qui n’a pas été compétitive toute l’année, mais le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, a récemment déclaré qu’il était « prudemment optimiste » quant aux chances de l’équipe de remonter dans le peloton d’ici 2022. .

Ils avaient choisi de ne pas développer leur voiture pour 2021 pour se concentrer pleinement sur le changement complet de réglementation à venir en Formule 1, les deux recrues gardant leurs sièges l’année prochaine pour s’essayer à la nouvelle machine.