Nikita Mazepin dit qu’il a fallu «cinq courses» à Haas pour croire que les problèmes étaient avec sa voiture

En raison de son statut de recrue, Nikita Mazepin a déclaré que Haas n’avait commencé à croire que la voiture, plutôt que lui-même, était le problème avant la cinquième course.

Haas s’attendait à avoir du mal en 2021 après avoir contourné tout développement du VF-21, laissant un duo de recrues composé de Mick Schumacher et Mazepin pour en tirer le meilleur parti pendant qu’ils apprenaient les ficelles de la Formule 1.

Les débuts de Mazepin à Haas ont été particulièrement difficiles car le pilote russe a eu du mal à extraire les performances d’un châssis qu’il jugeait plus lourd et plus lent.

Le premier obstacle a cependant été de faire croire à Haas que le problème n’était pas Mazepin lui-même.

« Dès le premier entraînement, j’étais sûr de ce que je ressentais – et vous pouvez y écouter ma radio. C’est à ce moment-là que j’ai dit ‘J’ai conduit une voiture lors des tests de Bahreïn, puis j’ai conduit une autre voiture’, avec laquelle j’ai eu tous ces problèmes », a-t-il déclaré lors d’une interview avec Motorsport-Magazin.com.

« J’ai immédiatement dit qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec cette voiture. Malheureusement, il nous a fallu cinq courses pour croire à un rookie que quelque chose ne va pas et que nous devons essayer quelque chose.

« Nous avons essayé quelque chose qui était plus lent sur le papier mais plus prévisible et plus rapide à la fin. »

Au début de sa carrière en F1, le pilote russe a reçu le surnom de » Mazespin » en raison de ses difficultés à maîtriser le VF-21.

Mazepin a déclaré qu’il ne pouvait pas ignorer cette étiquette, mais a souligné que son nombre d’accidents coûteux était très faible.

« Tout ce que je peux dire, c’est que je ne me suis jamais autant soucié des tours de ma vie », a-t-il poursuivi.

« Oui, j’ai filé des milliers de fois dans ma vie. Comme n’importe quel autre conducteur ! Lorsque vous conduisez une Formule 4, une Formule 3 et une Formule 2, il est naturel de tourner. C’est mieux de tourner que de s’écraser ! Mais cela a définitivement attiré mon attention sur ce sujet.

« Mais regardez, mon nombre de tours est raisonnablement bas. Gardons les choses ainsi. Je pense qu’il vaut mieux faire tourner une voiture cinq fois que de la planter une fois et de payer un million.

Comme Haas n’avait pas les performances nécessaires pour remporter des points lors de sa saison recrue, Mazepin a admis que la campagne 2021 n’était pas la raison pour laquelle il participait à la Formule 1.

Au lieu de cela, son objectif est d’aider à faire avancer Haas à partir de ce point bas afin qu’ils puissent à nouveau être compétitifs.

« Lorsque vous courez pour la dernière place en Formule 1, la mentalité de tout pilote de course est que vous espérez toujours un avenir meilleur. Vous espérez toujours être plus rapide et passer une meilleure journée. À cet égard, je ne courais pas cette année », a-t-il déclaré.

« Je conduisais pour pousser l’équipe vers un succès beaucoup plus important, pour avoir une voiture bien meilleure et plus compétitive. Ils n’ont pas eu ça depuis quelques années maintenant.

« Il ne s’agit pas d’aujourd’hui, il s’agit de ce qui va se passer. Espérons que les rêves se réaliseront.

Mazepin pense que son vrai travail avec Haas commence cet hiver lorsqu’il entre en piste pour des essais, après quoi il peut commencer à donner à Haas les commentaires dont ils ont besoin pour s’améliorer.

Les challengers de 2022 seront très éloignés des voitures de 2021, Haas voyant dans le nouveau règlement une opportunité de grimper dans l’ordre.

« J’ai un plan qui durera aussi longtemps que mon contrat avec cette équipe », a-t-il déclaré.

« Pour le moment, le contrat court jusqu’à la fin de 2022, il y a donc une option pour continuer. Mon plan n’est pas de commencer le travail de développement avec l’équipe sur papier ou sur ordinateur. Mon plan est de le démarrer sur la piste. Cela commence au test d’hiver de l’année prochaine.

« Et je ferai de mon mieux pour m’assurer que l’équipe peut obtenir tous les commentaires dont elle a besoin de ma part. Que ce soit dans ma pause ou pas. C’est jusqu’où je peux aller pour le moment.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un calendrier pour atteindre des podiums et des victoires en F1, Mazepin a répondu : « Bien sûr que j’y pense.

« Je veux gagner un championnat, je veux gagner une course, je veux décrocher les pole positions. Je veux être sur le podium, mais je ne sais pas avec quelle équipe je peux y parvenir.