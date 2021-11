Nikita Mazepin donne raison de pleurer après les qualifications de Sao Paulo

Nikita Mazepin n’était pas au bord des larmes à cause d’une autre sortie de Q1, c’était plutôt parce qu’il était ému alors que Haas faisait ses adieux à quelques membres de l’équipe.

Mazepin s’est qualifié à la 20e place lors des qualifications de vendredi pour les qualifications de sprint du Grand Prix de Sao Paulo.

Le conducteur de Haas n’était pas satisfait de sa propre performance, se réprimandant à la radio : « Quel idiot ****** je suis. »

Face aux médias peu de temps après, le rookie russe était au bord des larmes et a encore ajouté qu’il avait foiré ses genoux.

Mais alors que son erreur a joué un rôle dans ses émotions, il a révélé qu’il y avait aussi des choses « internes » qui avaient un impact.

« C’était principalement à cause de l’erreur dans le tour de qualification, où je traverse une période assez difficile au cours des dernières courses, non seulement à cause de l’équilibre de la voiture mais aussi de certaines choses internes à l’équipe, », a-t-il déclaré selon Racer.

« Cela rend les résultats plus importants à ce moment particulier. Et quand vous êtes si près de finir comme si j’avais l’impression qu’il s’agissait d’un bon tour dans la voiture que nous avons actuellement, et de votre propre initiative, essayez de faire des efforts et perdez ce tour, ça fait mal.

« Je travaille assez dur avec différents spécialistes pour m’assurer que mes émotions se comportent correctement dans la voiture, mais quand vous n’avez que quatre minutes environ après avoir sauté de la voiture jusqu’à ce que vous parliez à des journalistes qui vous posent des questions qui vous rappellent ces souvenirs et vous savoir ce qui aurait pu être, c’est juste triste.

« Il n’y a pas grand-chose d’autre dans ma vie que la course. En fait, il n’y a rien. Alors je me mets en danger pour ça et je m’énerve, ce qui est naturel quand les choses ne vont pas bien.

Gardez la tête haute @nikita_mazepin ! Il y aura encore plus de chances à venir ce week-end 👊#BrazilGP 🇧🇷 #F1 @HaasF1Team pic.twitter.com/Vqam3s7gnd – Formule 1 (@F1) 12 novembre 2021

Lorsqu’on lui a demandé de développer les « choses internes », le conducteur a révélé que Haas devait déplacer le personnel de l’équipe tandis que certaines des personnes travaillant actuellement en étroite collaboration avec lui ne seront pas là la saison prochaine.

« Comme vous le savez, l’équipe se remuait, les gens allaient et venaient lors des dernières courses et je sais que tout le monde autour de moi cette année n’a pas l’intention de rester pour l’année prochaine », a-t-il déclaré.

« J’aime l’environnement dans lequel je suis, j’ai été entouré de gens très honnêtes, mon ingénieur est parti la semaine dernière dans une autre équipe et il n’est malheureusement pas le seul. C’est le défi.

« Les bonnes personnes dans n’importe quelle industrie sont… quelque chose auquel vous voulez vous accrocher. Malheureusement, les relations personnelles ne sont pas quelque chose qui dans ce sport peut inciter les gens à rester, ce sont souvent des raisons financières, et comme vous le savez, la vie continue, les gens fondent des familles, le calendrier ne cesse de s’allonger.

«Malheureusement, ils ont raison à cet égard que les familles devraient passer en premier. Le sport est tout ce que je fais dans ma vie, mais je n’ai que 22 ans et je suppose que si j’avais 10 ans de plus et que j’avais des enfants, je prendrais des décisions similaires à ce qu’ils font.