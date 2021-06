Nikita Mazepin donne une note pour ses performances en F1 jusqu’à présent

in

Que ce soit sur cinq, 10 ou 100 n’est pas clair, mais Nikita Mazepin évaluerait le début de sa carrière en F1 comme un « quatre ».

Mazepin est arrivé en Formule 1 avec une réputation de mauvais garçon potentiel après certaines de ses aventures en F2, et n’a rien fait pour éviter cette étiquette indésirable lorsqu’il a été condamné par l’équipe Haas quelques jours seulement après avoir signé pour eux pour avoir publié une vidéo offensante sur les réseaux sociaux.

La réaction du pilote né à Moscou dans le paddock n’a pas été trop sévère jusqu’à présent, mais il s’est mis dans la peau de certains de ses rivaux avec une variété de mouvements discutables sur la piste – rien de plus que son propre coéquipier. , Mick Schumacher, au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Le week-end à Bakou a toujours permis à Mazepin de se classer le plus haut en F1 jusqu’à présent, la 14e position, bien qu’il ait été dépassé par Schumacher dans une course d’accélération le long de la ligne droite principale jusqu’au drapeau à damier.

Le joueur de 22 ans a maintenant été invité à évaluer sa propre performance pour la saison jusqu’à présent, qui, admet-il librement, s’est considérablement améliorée après un début terrible lorsqu’il a quitté le Grand Prix de Bahreïn après avoir négocié seulement trois virages.

“Si on m’avait demandé après Bahreïn, je me serais donné un score très bas”, a déclaré Mazepin, dont le père, Dmitry, est le sponsor principal de l’équipe Haas.

« Mais après une analyse minutieuse des courses passées, la raison de mes résultats et de mes virages assez mauvais dans les trois premières courses était la voiture elle-même. Après ça, je me serais probablement donné un quatre.

Les deux pilotes Haas sont arrivés cette année en sachant qu’en raison d’un manque de développement prévu sur la voiture, avec l’objectif principal l’année prochaine, et de leur propre inexpérience, ils courraient à l’arrière du peloton tout au long de la campagne.

Mazepin dit qu’il a appris à faire face aux déceptions en 2019, sa première année de F2, avant d’améliorer considérablement ses résultats la saison suivante lorsqu’il a rejoint l’équipe Hitech.

“Avant la saison 2019, j’étais juste mentalement mal préparé au manque probable de résultats”, a déclaré Mazepin, cité par sports.ru. « Vous voulez toujours vous montrer et le faire fonctionner. Mais malheureusement, en course et dans d’autres domaines de la vie, vous n’obtenez pas toujours le niveau de résultats que vous souhaitez.

« Cette année, bien sûr, cela n’a pas été facile. La pression en F1 est incomparable à toute autre série. Mais je pense que je réagis correctement et avec dignité.

