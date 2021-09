“Nikita Mazepin est maintenant presque égal à Mick Schumacher pour le rythme”

in

Mika Salo pense que l’amélioration de Nikita Mazepin est la raison pour laquelle lui et son coéquipier, Mick Schumacher, ont de fréquents incidents de course.

La tension était proche du point d’ébullition entre les deux recrues Haas après le Grand Prix des Pays-Bas lorsque Schumacher a accusé Mazepin de l’avoir presque mis dans le mur des stands – leur deuxième altercation du week-end à Zandvoort.

Il y a eu d’autres contacts lors du Grand Prix d’Italie, pour lesquels Mazepin s’est excusé cette fois, avec l’impression que peut-être le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, avait dit au duo d’être plus conciliant l’un envers l’autre en public.

Depuis que Mazepin a reçu un nouveau châssis après la pause estivale, il a semblé être plus compétitif et il a battu à la fois Schumacher et Robert Kubica d’Alfa Romeo – qui en toute honnêteté a fait un tête-à-queue – en qualifications de sprint à Monza.

L’ancien pilote et steward occasionnel de F1 Salo pense que le pilote d’origine russe très critiqué, qui se prépare pour sa course à domicile à Sotchi, progresse.

Ceci malgré le fait que le Finlandais ait été cité par un radiodiffuseur dans son pays natal comme affirmant que Mazepin était “un gars qui n’a tout simplement pas sa place ici” après des débuts en F1 semés d’erreurs à Bahreïn.

“Ce n’est pas vraiment ce que je disais”, a déclaré Salo lors d’une interview avec le média russe Championat.

« Eh bien, j’ai parlé après le premier grand prix où il a continué à filer. Nous ne savions pas alors que la voiture était si mauvaise. C’est juste une voiture horrible.

« Nikita a beaucoup appris pendant cette période – maintenant il pilote très bien. Tout va bien mieux que lors de cette première course.

« Lorsque votre voiture ne fonctionne pas très bien, le seul avec qui vous pouvez vous battre est votre coéquipier. Ils sont presque trois secondes plus lents que tout le monde.

« Il est donc logique qu’ils finissent presque toujours l’un à côté de l’autre. Nikita est maintenant presque égal à Mick pour le rythme, donc ils se retrouvent toujours sur la piste.

Malgré la colère de Schumacher contre la conduite de son coéquipier à Zandvoort, les commissaires sportifs n’ont pas pénalisé Mazepin – et Salo a souscrit à cette décision.

“C’était assez agressif, mais pas plus”, a déclaré le pilote de 54 ans, qui a réalisé un podium en F1 lors du Grand Prix d’Italie 1999 en remplaçant Michael Schumacher, blessé.

« Pour moi, c’était un incident de course. Permettez-moi de souligner que puisque je n’étais pas commissaire à cette course, ce n’est que mon opinion.