Le patron de Haas, Guenther Steiner, a déclaré que Nikita Mazepin avait été «assez battue» après un mauvais week-end à Bahreïn.

Après une saison morte remplie de controverses, Mazepin était tout prêt à prendre la piste et à laisser sa conduite parler.

Cela allait toujours être difficile dans une Haas VF-21 que nous pouvons voir maintenant est la plus lente sur la grille assez confortablement, mais le premier week-end de course de Mazepin en Formule 1 a été particulièrement difficile.

Le coureur d’origine moscovite a tourné deux fois au cours du premier trimestre, ce dernier provoquant l’abandon de plusieurs tours clés à la fin de la séance, tandis que Sebastian Vettel a décroché cinq places pour ne pas avoir reconnu les doubles drapeaux jaunes qui ondulaient pour couvrir le frappé Mazepin.

Et la course de Mazepin n’a duré que quelques virages alors qu’il a perdu le contrôle à la sortie du virage 2 et a heurté les barrières.

Mazepin a qualifié ses débuts de l’un des pires jours de sa vie, et Steiner a confirmé que son pilote était très frustré par lui-même par la suite.

«Ouais, il a été assez battu. Je lui ai juste dit de garder la tête haute et de continuer. Ce n’est certainement pas idéal ce qui s’est passé, mais c’est arrivé », a déclaré Steiner, cité par Crash.net.

«Il se bat assez mal après mais il est prêt à repartir. On l’a poussé à nouveau, mais sinon Mick [Schumacher] a fait un bon travail. Donc, au moins, nous avons obtenu la moitié de ce que nous voulions réaliser, 50% là-bas.

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

Steiner a déclaré qu’il n’avait pas pensé à la possibilité que la critique de Mazepin pendant les vacances d’hiver l’ait poussé à pousser trop fort, mais il pouvait comprendre si c’était effectivement le cas.

«C’est difficile de répondre parce que je n’y ai pas vraiment pensé de cette façon. Bien sûr, ce n’est pas bon et vous voulez toujours avoir raison », a expliqué Steiner.

«Je ne sais pas à quel point cela vous affecte. Personne, surtout à un jeune âge, ne peut éliminer complètement celui-là. Il semblait bien placé lorsque nous avons commencé les tests. Il a commencé dans un très bon endroit. Je ne me limiterais pas uniquement à cela, mais il est certain que ce n’est jamais un avantage d’avoir un hiver comme lui.

«Il poussait, il voulait pousser. Sa course de dimanche n’a pas été longue, il n’a donc pas été trop motivé pendant longtemps, car il n’a réussi que le virage 3. Bien sûr, il en a trop fait. Mais comme je l’ai déjà dit, il ne se sent pas bien à ce sujet – au contraire, il se sent mal à ce sujet.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!