Nikita Mazepin explique sa décision de Bakou qui a irrité Mick Schumacher

Nikita Mazepin a insisté sur le fait que sa manœuvre selon laquelle son coéquipier en colère Mick Schumacher lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan n’était qu’un « malentendu ».

En route vers le drapeau à damier à Bakou, Schumacher a dépassé son collègue Haas pour la 13e place alors que les deux rookies ont tous deux atteint leurs meilleures positions finales en Formule 1.

Mais ce faisant, l’Allemand s’est retrouvé coincé vers le mur de droite de la longue ligne droite des stands alors que Mazepin s’élançait dans un mouvement défensif.

Schumacher a immédiatement fait signe à son coéquipier et est passé à la radio de l’équipe, en disant « Qu’est-ce que c’était que ça, honnêtement ? Sérieusement, veut-il nous tuer ?

Le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, a reconnu l’incident et a déclaré après la course que tout était “résolu et que nous avons purgé l’air – il y avait un malentendu”.

Maintenant, Mazepin a suivi cette évaluation et a décrit ce qui s’est passé de son point de vue, affirmant qu’il s’attendait à ce que le champion en titre de Formule 2 essaie de le dépasser à gauche plutôt qu’à droite – et qu’il n’avait pas l’intention de “faire peur à qui que ce soit”. .

“A Bakou, j’ai eu un malentendu basé sur mon expérience et mes attentes concernant les actions de Mick”, a déclaré le pilote né à Moscou, cité par sports.ru.

« Habituellement, lorsqu’ils dépassent un adversaire, les pilotes choisissent une trajectoire interne – c’est la plus rentable au freinage.

« Bien sûr, j’ai commencé tard dans la manœuvre de blocage, mais c’est ce que tout le monde fait. Et je n’avais aucune idée que Mick voudrait rester sur la trajectoire extérieure.

« Quand je l’ai vu dans les rétroviseurs, j’ai tout de suite repris l’ancienne trajectoire car si je poursuivais la manœuvre, nous serions probablement en collision.

« Le moment était juste un malentendu. Je pensais que Mick irait à gauche, à l’intérieur – comme pour tout dépassement lors d’un grand prix, si vous le voyiez, tout le monde le faisait. Il est allé à droite.

“Probablement [being] le dernier tour a joué un rôle et je ne m’y attendais pas. Mais c’est sûr, je n’avais pas l’intention d’effrayer qui que ce soit.

Pas si effrayant qu’un adversaire de F1 soit probable de toute façon, selon Mazepin.

“En Formule 1, tout le monde est un coureur de haut niveau, vous ne pouvez effrayer personne”, a ajouté le pilote de 22 ans.

“Dans une telle tentative, les conducteurs ne baissent généralement pas les gaz, soit ils dépassent leur rival de toute façon ou un accident se produit et quelqu’un est pénalisé – rien de bon n’en sort.”

