Nikita Mazepin fait allusion à des «règles différentes» pour Mick Schumacher dans le dernier point d’éclair

Nikita Mazepin a dû remettre en question les règles à Haas après un autre drame de qualification avec son coéquipier Mick Schumacher.

La paire n’est pas étrangère aux tensions entre les équipes au cours de leurs saisons de recrue en Formule 1, et au Mexique, la question familière de savoir quel pilote reçoit une position sur la piste a de nouveau conduit à une querelle.

Alors que le duo cherchait un écart dans la file d’attente pour préparer son dernier tour lancé en Q1, Mazepin a demandé la permission de dépasser son coéquipier.

« Négatif, restez derrière, restez derrière », fut la réponse.

« Tu rigoles ? » répondit Mazepin.

« Je ne rigole pas Nikita, si tu veux faire un espace maintenant, fais un espace maintenant », fut la réponse catégorique.

Et en rencontrant les médias après la session, Mazepin a suggéré que, bien que la décision de qualification soit que les deux pilotes alternent leur position sur la piste d’une course à l’autre, Schumacher opère selon un ensemble de règles différent.

« C’est un sujet un peu en cours où je me suis retrouvé dans une position où j’ai senti qu’à cause de mes pneus, je n’avais pas besoin d’aller vite et que j’avais été dépassé au moment où j’étais la première voiture », a déclaré Mazepin. Ciel F1.

« Comme c’était à Zandvoort et on m’a dit que si les pilotes ont besoin de choses différentes pour préparer les pneus, alors ils sont autorisés à le faire.

« Là où, dans ce cas, j’ai senti que dans une situation rare après le drapeau rouge, j’avais besoin de quelque chose de différent à faire avec mes pneus, plus tôt dans le tour du virage 4, dans de nombreux autres virages, j’ai demandé à changer les positions et j’ai obtenu dit non.

« Alors j’ai obéi aux règles, et il semble que les règles soient un peu différentes de l’autre côté du garage. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait abandonner la priorité de piste en alternance, afin que Haas puisse plutôt la donner au pilote qui en a le plus besoin, Mazepin a répondu : « Non, ça va, je pense que nous respectons cela depuis un certain temps.

« J’étais inquiet de me retrouver dans une situation où d’autres voitures soutiennent tout le monde et vous n’êtes pas en mesure de faire l’espace dont vous avez vraiment besoin sur cette piste.

« Alors quand mon coéquipier allait lentement devant, j’ai senti que c’était ce dont il avait besoin pour ses pneus et je voulais le respecter.

« Mais en même temps, nous attendions le feu vert depuis longtemps, mes pneus sont tombés en panne, alors j’ai senti que je devais pousser, mais je n’y étais pas autorisé. »

Schumacher a été interrogé sur la situation, mais a hésité à commenter.

Expliquant le système de Haas pour les tours de qualification, il a déclaré : « Habituellement, cela fonctionne de la manière dont une course est devant, puis l’autre course l’autre, dans ce cas, je pense qu’il n’y avait pas besoin d’échanger de position.

« Je pense que l’équipe a certainement réussi cela, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup plus besoin de mon côté pour commenter cela. »