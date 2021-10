Nikita Mazepin interrogera un jour Mick Schumacher sur les secrets de Michael

Nikita Mazepin adorerait apprendre les secrets de Michael Schumacher de son fils Mick, mais seulement après leurs jours de course.

Mazepin et Mick sont devenus coéquipiers après être passés ensemble à la Formule 1 et à Haas, formant une équipe de recrues 2021 pour l’équipe.

Et étant donné que Mazepin idolâtrait le père de Mick, Michael Schumacher dans ses jeunes années, on pourrait lui pardonner de vouloir apprendre de Mick ce qui a rendu le septuple champion du monde si grand.

Mais c’est une conversation que Mazepin veut avoir dans 20 ans, en plus, il ne croit pas que Mick révélerait les secrets de Michael de toute façon jusqu’à ce qu’ils ne soient plus en compétition.

Interrogé par La Gazetta dello Sport s’il a déjà parlé de Michael avec Mick, peut-être pour quelques anecdotes sur la course, Mazepin a répondu : « Non, parce que je suis sûr que Mick connaîtrait beaucoup de détails que j’aimerais savoir, même juste comment il se concentrait, ce qu’il mangeait avant une course, comment il s’entraînait, puis comment il freinait, comment il prenait les virages. Tout.

« Et dans plusieurs années, peut-être vingt, autour d’un verre de vin rouge, je lui demanderai tout. Maintenant, je suis sûr qu’il ne voudra pas partager les secrets de son père avec moi.

«Quand j’avais 5, 6, 7 ans, je ne regardais que Michael Schumacher. Je voulais devenir comme lui.

Au fur et à mesure que Mazepin grandissait, c’est alors Lewis Hamilton qu’il commença à surveiller de près et à apprécier, non seulement à cause de ses exploits sur piste, mais plus important encore en raison de son équilibre réussi entre la Formule 1 et ses autres projets.

« En vieillissant, j’ai commencé à admirer Lewis [Hamilton]. Pour ce qu’il fait sur la piste, bien sûr. Mais surtout parce qu’il a été le premier à nous montrer qu’il y a plus que cela », a expliqué Mazepin.

« Que vous pouvez également faire beaucoup plus en dehors de la course, de ses intérêts, comme la mode, au travail caritatif.

« Mon pilote héros est Michael, mon être humain modèle est Lewis. »

Sur la piste, Mazepin et Mick n’ont pas toujours bien cohabité, les colères s’échauffant à plusieurs reprises cette saison.

Mazepin était clair cependant que leur relation est bonne, même s’il attend toujours une réponse de Mick après l’avoir invité à visiter Moscou.

« C’est positif », a déclaré Mazepin à propos de sa relation avec Mick.

« Je dois lui demander de me répondre : je l’ai récemment invité à Moscou et il n’a pas encore répondu.

« On a eu des malentendus, c’est normal : on est deux jeunes qui essaient de faire une longue carrière en Formule 1. Mais on se connaît depuis longtemps, on sait trouver des moyens de travailler ensemble.