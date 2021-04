Nikita Mazepin laissera les fans décider de sa «  réputation  »

Nikita Mazepin a déclaré qu’il ne voulait pas agir comme quelqu’un qu’il n’est pas, et que sa réputation dépend donc des fans.

Bien qu’il ait terminé P5 du championnat de Formule 2 2020, Mazepin avait eu du mal à entamer sa première saison pour obtenir les fans de son côté.

Une vidéo vulgaire sur les réseaux sociaux peu de temps après avoir signé avec Haas n’a pas du tout rendu service au Russe, tandis que le parrainage important de l’Ouralkali apporté à l’équipe par son père n’a pas non plus aidé l’image de Mazepin auprès des fans.

Mais en fin de compte, Mazepin ne veut être que lui-même, et c’est donc aux fans de déterminer la réputation qu’il porte.

«Je n’aime pas quand les gens essaient de se faire passer pour quelqu’un qu’ils ne sont pas», a-t-il déclaré au Sport-Express de Russie.

«Je ne pense pas que vous deviez être comme n’importe qui d’autre. Je suis une personne, un coureur qui va tout donner sur la piste. C’est la chose la plus importante pour moi.

«Je laisserai les fans décider eux-mêmes de ma réputation. En même temps, je peux dire que mes courses ne sont pas ennuyeuses à regarder.

Mazepin a certainement attiré beaucoup d’attention lors du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison, même si sa course n’a duré que quelques virages alors qu’il a filé dans les barrières au premier tour. Il a également perdu le contrôle du VF-21 à deux reprises lors des qualifications.

Mais il ne fait aucun doute que son premier challenger de Formule 1 est loin d’être facile à vivre. Haas était confortablement l’équipe la plus lente de Bahreïn, et rivaliser avec Williams est le meilleur que Mazepin pense pouvoir réaliser.

« Il est clair que nous nous battrons avec Williams – et c’est probablement tout », a-t-il admis.

«À mon avis, les autres équipes sont trop loin.»

Mazepin forme la moitié d’une formation de recrues pour Haas aux côtés de Mick Schumacher, mais il n’est pas du tout intimidé par ce célèbre nom de famille de l’autre côté du garage, même si le père de Mick, Michael, était une inspiration d’enfance.

«Mick est l’un des meilleurs jeunes pilotes. Je ne suis pas surpris qu’il se soit retrouvé à Haas », a déclaré Mazepin.

«Il n’y a pas beaucoup de pilotes comme ça, il ne vous laissera pas vous détendre. Notre équipe en a besoin – deux pilotes, avides de gagner.

«J’ai de bonnes relations avec Mick et avec les autres membres de l’équipe. Je ne cache pas l’idée que le père de Mick a toujours été un exemple pour moi. Michael Schumacher a joué à un niveau qui a fait de lui le meilleur de son temps.

«Je me souviens que quand j’avais sept ans, mon père m’a donné mon premier casque, et c’était une réplique du casque de Michael Schumacher. Et pour moi, c’était un point de référence. Et maintenant 15 ans se sont écoulés, et j’ai fait mes débuts en Formule 1 dans la même équipe que son fils. C’est symbolique. »

