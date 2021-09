Nikita Mazepin/Mick Schumacher ne peuvent pas «apprendre» par le biais des commandes d’équipe

Le directeur de Haas, Guenther Steiner, ne pense pas que les ordres d’équipe soient le moyen de régler le conflit entre Nikita Mazepin et Mick Schumacher.

Le duo de recrues de l’équipe s’est battu à l’arrière dans un VF21 sous-développé, mais cette saison, ils se sont littéralement battus verbalement avec plusieurs divergences d’opinions.

C’est au Grand Prix des Pays-Bas que les tensions ont commencé à monter, Mazepin furieux contre Schumacher pour l’avoir dépassé alors qu’ils se préparaient pour un dernier tour lancé en Q1. Schumacher a ensuite contesté la solide défense de Mazepin dans la course.

Il y a ensuite eu une nouvelle collision à Monza, ce qui a conduit à des questions sur l’utilisation possible des ordres d’équipe à Haas.

Mais Steiner ne voit pas cela comme la voie à suivre, arguant que les commandes d’équipe ne permettraient pas à ses pilotes d’apprendre, tandis que Haas eux-mêmes ne pourraient pas non plus grandir.

Il tient également à permettre aux chauffeurs de régler eux-mêmes les problèmes, après les avoir vus discuter pour trouver des solutions.

“Ils doivent apprendre à se battre, mais ils doivent le faire sans faire de dégâts, sans se blesser ni blesser l’équipe”, a déclaré Steiner aux journalistes lors du Grand Prix de Russie.

« En ce moment, c’est très difficile parce que nous sommes dans cette position où il n’y a rien pour se battre, sauf de [fighting] l’un l’autre. Ils apprennent. Il ne me semble pas juste de donner [team] ordres, en disant qui est en tête des qualifications reste en tête, car ils n’apprennent pas et l’équipe ne grandit pas. Ici, nous espérons que nous aurons peu de problèmes.

« Mais j’ai vu qu’ils parlaient entre eux de la façon d’éviter ces problèmes qu’ils ont en piste pendant la course mais aussi pendant les qualifications. Ils parlent et je suis sûr qu’à un moment donné, ils arriveront à un point où ils diront qu’il vaut mieux ne pas le faire parce que ce n’est pas bon pour eux non plus.

“Ils grandissent, ils doivent apprendre que, parfois, faire un pas en arrière, c’est faire deux pas en avant.”

Les deux pilotes resteront avec Haas pour 2022 alors que la Formule 1 entre dans une nouvelle ère, dans laquelle Haas s’est pleinement engagé dans l’espoir de progresser sur la grille.

Et une partie de cette vision pour l’avenir consistait à maintenir Schumacher et Mazepin en place après cette difficile campagne de recrue.

« C’était une confirmation, il était prévu que les pilotes auraient été confirmés de toute façon, j’ai dit pendant un moment que ce n’était qu’une question de temps. Mais nous les avons confirmés parce que nous avons fait le plan l’année dernière », a expliqué Steiner.

“Nous avons investi dans l’avenir, nous avons investi dans la voiture, nous n’avons fait aucune mise à niveau cette année parce que nous savons que la voiture de cette année est ce qu’elle est et nous avons investi en 2022, et la même chose est pour les pilotes.

« Nous avons dit que nous prendrions deux jeunes et que nous les ferions grandir. C’est ce que nous avons fait. Nous sommes à un point où nous avons dit que tout allait bien, et nous les avons confirmés au moins pour une autre année.