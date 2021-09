Nikita Mazepin : Mon père pourrait transformer une équipe de F1 en or

in

Nikita Mazepin a suggéré que si son père Dmitry achetait une équipe de Formule 1, il la transformerait en «or» comme ses autres entreprises.

Haas a amené Mazepin jnr dans son équipe pour 2021 dans le cadre d’une formation de recrues aux côtés de Mick Schumacher, et avec cela est venu un gros package de parrainage de la société Uralkali de Dmitry.

Il y a depuis longtemps des rumeurs selon lesquelles Mazepin senior chercherait à augmenter sa présence en Formule 1 en achetant purement et simplement une équipe, peut-être même Haas.

Nikita dit que tous les projets de son père ont réussi, donc laisser entendre qu’une entreprise de Formule 1 ne serait pas différente.

« Ce serait une option intéressante pour lui. Il a fait de l’or tout ce qu’il a commencé », a déclaré Nikita à Sport Bild.

«Mais je suis très fidèle à Haas. Donc, s’il achetait une équipe, ce serait excitant de voir comment ils se battent et, espérons-le, le battre.

Cela signifie-t-il donc qu’il ne rejoindrait pas une équipe appartenant à son père ?

Nikita a expliqué que ce n’était certainement pas le cas, étant donné que Haas soutenait confortablement le classement de la Formule 1, mais a réaffirmé sa loyauté envers l’équipe.

“Je ne l’exclurais pas”, a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il rejoindrait une équipe appartenant à son père.

« Je fais actuellement partie d’une équipe qui est 10e sur 10 au championnat des constructeurs. Mais j’ai dit que je suis loyal. Je veux réussir avec Haas.

Puisqu’il a apporté un gros budget avec lui en Formule 1, cela a conduit à un examen minutieux inévitable de Mazepin alors qu’il s’efforce de prouver qu’il devrait être en Formule 1 au mérite.

Il pense certainement qu’il a gagné sa place sur la grille, plutôt que d’obtenir un siège simplement grâce à l’argent.

« J’ai ma place parce que je suis un pilote de course et l’équipe me considère comme un atout », a déclaré Mazepin.

« La raison du parrainage est que la société considère la Formule 1 comme une opportunité pour de nouvelles affaires. Je suis le seul pilote russe et bien sûr une entreprise russe voudra toujours investir dans une équipe qui a un compatriote.

Fait intéressant, Mazepin étudie toujours en même temps que la Formule 1 et il dit donc que sa “vie ne commencera vraiment qu’après la Formule 1”, à quel point il espère se frayer un chemin vers le sommet dans le sens de l’entreprise.

« Malgré le sport automobile, mon père ne m’a jamais laissé finir l’école. Je suis actuellement le seul pilote qui étudie encore à côté », a révélé Mazepin.

« J’ai terminé ma licence, maintenant je vais commencer mon master. Ma vie ne commencera vraiment qu’après la Formule 1. Je suis convaincu qu’un jour vous me verrez diriger une grande entreprise.

