Nikita Mazepin obtient un nouveau châssis pour le Grand Prix de Belgique · .

in

Nikita Mazepin, qui a déclaré plus tôt dans la saison que son châssis Haas était plus lourd que celui de son coéquipier Mick Schumacher, en aura un nouveau pour la course de ce week-end.

Après le Grand Prix de Styrie, Mazepin s’est dit « à peu près certain » que sa voiture plus lourde l’avait désavantagé par rapport à son coéquipier. Schumacher a également piloté le châssis plus lourd lors de certaines courses.

Le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, a confirmé que Mazepin aurait un nouveau châssis pour la course de ce week-end, mais a déclaré qu’il n’était pas clair s’il serait significativement différent du précédent.

“Il en a eu un nouveau”, a déclaré Steiner. « Le châssis est, je ne connais pas les données de rigidité exactes, mais vous ne pouvez pas modifier la rigidité d’un châssis sans changer l’homologation. C’est un châssis homologué, il sera donc très similaire. Il y a toujours une tolérance là-dedans, mais je ne connais pas par cœur la tolérance. »

Steiner avait précédemment averti que ses pilotes avaient causé trop de dégâts lors d’une collision cette année, augmentant les coûts de l’équipe. Cependant, il a indiqué que les dépenses de préparation d’un nouveau châssis avaient été budgétisées et qu’il n’y avait “aucun impact financier” en conséquence.

Comme pour leurs rivaux, Haas a utilisé le châssis de la saison précédente comme base pour ses voitures 2021. Cependant, l’un des châssis de l’année dernière a été détruit dans l’accident du Grand Prix de Bahreïn de Romain Grosjean et l’incendie qui a suivi.

L’équipe ne sera pas en mesure de juger des différences entre les voitures avant le début des essais à Spa vendredi. “En termes de performances, nous verrons demain s’il y a une différence”, a déclaré Steiner. «Je ne sais pas si Nikita se sent différent, c’est plus à cause de lui que de moi.

« Mais sinon comme je le dis, c’est un châssis homologué. Nous en avions deux anciens, car un évidemment que nous avons détruit l’année dernière, nous l’avons brûlé. On verra demain.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Belgique 2021Parcourez tous les articles du Grand Prix de Belgique 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :