Nikita Mazepin parle de sa relation “prévisible” avec Mick Schumacher chez Haas

Nikita Mazepin dit que ni lui ni Mick Schumacher n’accepteront de jouer le second violon à Haas.

Les deux recrues de la Formule 1 ont formé une équipe de jeunes pilotes cette saison au sein de l’équipe qui ferme la marche du championnat des constructeurs, mais n’a pas encore marqué de point.

Non seulement ils ont eu du mal à suivre le reste du peloton, mais ils se sont également retrouvés mêlés à des querelles sur la piste les uns avec les autres – généralement à cause du déploiement de tactiques trop agressives par Mazepin envers son collègue.

L’antagonisme a également fait surface dans leurs interviews d’après-course, notamment lorsque Schumacher a déclaré après le Grand Prix des Pays-Bas que Mazepin “semble avoir cette chose dans la tête où il veut, à tout prix, être devant moi”.

Depuis lors, peut-être grâce à des “conseils” du directeur de l’équipe Guenther Steiner, le ton a été plus conciliant.

Mais même si Schumacher a rejoint l’équipe en tant que champion de Formule 2 2020, terminant cette série quatre places devant Mazepin, le pilote né à Moscou pense qu’il a tout autant le droit que l’Allemand de s’efforcer d’être le meilleur chien de l’équipe.

Interrogé lors d’un entretien avec Bild pour décrire en un mot sa relation avec Schumacher, Mazepin a répondu : “Prévisible.

«Nous sommes des coéquipiers qui veulent tous les deux être le leader de l’équipe. Il n’acceptera pas qu’il soit n°2 et moi non plus.

« Sur la piste, je veux le battre autant que n’importe quel autre pilote. C’est ainsi que nous nous poussons les uns les autres à faire mieux.

Surtout, Schumacher a eu l’avantage sur Mazepin cette saison et a obtenu le meilleur résultat en course de Haas, 12e en Hongrie. Le meilleur résultat de Mazepin était 14e au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Mazepin insiste sur le fait qu’il essaie de garder la rivalité sur la bonne voie et que le duo est capable de garder leur relation professionnelle dans les coulisses.

« Les amis, c’est peut-être un peu trop, mais nous nous respectons », a déclaré le fils du sponsor principal de l’équipe Haas.

«Pour moi, il y a deux Micks. Hors piste, je l’aime beaucoup. Nous avons le même âge, ambitieux et talentueux. Si jamais il a besoin d’aide, j’essaierais toujours de le soutenir.

“Mick mérite sa place en Formule 1 à 110%. Autant que je sache, il n’y avait pas d’autre option pour lui. Il en va de même pour moi.

« Nous sommes tous les deux rapides. Je veux avoir des duels avec lui. Nous nous motivons mutuellement. Je sais que je dois m’entraîner pour le suivre car il le fait tous les jours. Personne ne peut se détendre, sinon il serait perdant.