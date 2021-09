Nikita Mazepin “pas dans les mauvais livres” après le dernier affrontement avec Haas

in

Nikita Mazepin insiste sur le fait qu’il n’est pas « dans les mauvais livres » chez Haas – d’autant plus qu’il n’a enfreint aucune règle de la FIA en affrontant son coéquipier Mick Schumacher.

La relation entre le pilote né à Moscou et son collègue Haas s’est désintégrée dans un mépris à peine dissimulé, les derniers incidents ayant eu lieu lors du week-end du Grand Prix des Pays-Bas.

En qualifications à Zandvoort, Schumacher a mis Mazepin en colère en le dépassant alors qu’ils étaient sur le point d’entamer leurs derniers tours lancés. Mazepin a déclaré que cela avait enfreint une règle interne de l’équipe concernant l’ordre, de course en course, dans lequel chacun devait être devant l’autre dans cette situation.

Ensuite, lors du grand prix lui-même, Schumacher a accusé Mazepin de l’avoir presque mis dans le mur des stands lorsqu’ils sont tombés en dés – un incident qui a endommagé l’aileron avant de la voiture de l’Allemand – et également d’avoir fait de même avec les autres pilotes.

Le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, a ensuite suggéré qu’il s’agissait de six d’un et d’une demi-douzaine de l’autre, tandis que Ralf Schumacher, l’oncle de Mick, a affirmé que Mazepin était défendu pour des «intérêts financiers» car son père est le principal sponsor de Haas.

Mazepin jnr, s’exprimant lors de sa conférence de presse pour le Grand Prix d’Italie, n’a pas voulu discuter exactement de ce qui s’était dit en privé entre les différentes parties, mais estime qu’il n’a pas de problème avec son équipe – et qu’il ne devrait pas non plus l’être, n’ayant pas été sanctionné par la FIA.

“C’est bon de savoir que je ne suis pas dans les mauvais livres, donc c’est positif”, a déclaré Mazepin, cité par GPFans. «Mais je veux respecter la confidentialité de ces discussions.

“Les portes étaient fermées et je ne pense pas que ce serait confortable pour toutes les parties s’il s’agissait d’une discussion ouverte, alors je vais la garder.”

Mazepin était un peu plus franc dans son interview avec la Formule 1, affirmant qu’il n’avait pas parlé à Schumacher au cours de la semaine.

“Je pense que Mick était un peu stressé après dimanche, alors je l’ai laissé faire”, a ajouté le joueur de 22 ans. «Je pense qu’il apprécie son temps libre. Il n’a pas la vie facile avec moi, alors nous n’avons pas parlé.

“Comme il l’a dit samedi, il n’a rien vu de mal et je n’ai rien vu de mal dimanche, mot pour mot, et continuons.”

Mazepin a déclaré que rien n’avait changé concernant l’approche de l’équipe à leurs affrontements en piste et a souligné le règlement de la FIA pour sa propre défense.

“Nous avons estimé que je n’avais enfreint aucune sorte de règles ou [recorded any] violations des règlements sportifs et de course de la FIA », a-t-il expliqué.

« Par conséquent, je pense que nous allons travailler en équipe pour essayer de résoudre ce problème. »

Dans une remarque clairement ciblée sur l’incident de Schumacher, il a ajouté : “Mais peut-être que vous devez parfois soulever lorsque vous voyez une borne devant vous au lieu d’endommager votre voiture, mais nous verrons.”

