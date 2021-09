Nikita Mazepin : Pas de « ride en douceur » en relation avec Mick Schumacher

Nikita Mazepin a reconnu que pendant le reste de sa relation de travail avec Mick Schumacher, ce ne sera pas une « balade en douceur » pour le couple.

Le duo Haas s’est affronté à plusieurs reprises au cours de sa saison recrue, principalement parce qu’ils couraient entre eux à l’arrière du peloton dans une voiture qui était loin du rythme du reste du peloton.

Schumacher a récemment expliqué qu’il espérait qu’il y aurait un moyen de diffuser la relation hors piste entre les deux, mais Mazepin n’est pas sûr qu’il y ait un moyen de contourner cela pour le moment.

“Il se passe beaucoup de choses. Beaucoup et rien en même temps », a déclaré le Russe sur le podcast Beyond The Grid de F1.

“Je pense que ce ne sont que deux jeunes pilotes qui sont prêts à atteindre le sommet de la Formule 1, et qui ont été placés dans une position difficile où, de manière réaliste, au fur et à mesure que l’année avance, nous pouvons de plus en plus nous battre les uns contre les autres.

«Pour moi, terminer P19 peut être un moment fort et terminer P20 peut être un très mauvais point du week-end.

« Dans n’importe quelle autre catégorie, quelle est la différence entre P19 et P20 ? Mais parce que c’est comme tout ou rien.

«Je pense que cela a potentiellement un impact sur son approche à mon égard, mais j’ai du mal à voir plus que cela. C’est comme ça.

“Je ne sais pas combien d’années il nous reste ensemble, mais je ne pense pas que ce sera une course en douceur.”

Schumacher ️ Mazepin Quand les pilotes de @HaasF1Team se sont mis au volant à Sotchi 😍#RussianGP #F2 pic.twitter.com/i8rr17qD4l – Formule 2 (@Formula2) 20 septembre 2021

Les chemins de Schumacher et Mazepin se sont également croisés au cours de leurs premières carrières, ayant été coéquipiers en karting et en duel à plusieurs reprises dans les catégories juniors.

Alors que le Russe a dit qu’il aimait son coéquipier en tant que personne, mais cela change lorsque la visière descend dans des conditions de course.

« J’ai rencontré Mick plus tard dans ma vie, en train de courir avec lui en karting, et c’était pareil. Les gens ne s’en souviennent pas, mais la conduite n’a pas été facile, même à l’époque », a-t-il déclaré.

“Je voulais aller en Formule 1 et gagner des courses et lui aussi, et parfois c’était plus facile, parfois c’était plus difficile, et parfois nous avons eu des moments difficiles.

«Même maintenant, j’aime Mick, au fond de mon cœur. Je pense que c’est un enfant super talentueux, qui a accompli un exploit incroyable dans sa carrière. Mais c’est en dehors du circuit.

« Sur la piste, je me fiche de savoir avec qui je cours. Je cours contre la voiture concurrente, c’est la seule voiture dans les dernières courses que j’ai pu avoir devant [of], donc sur le plan personnel, cela n’a vraiment pas d’impact sur moi.

Haas marquera-t-il des points cette saison ?