Nikita Mazepin, « plus âgée et plus sage », finira par rire de la farce de la toupie

Guenther Steiner a déclaré que sa farce « Mazespin » sur Nikita Mazepin serait un « bon souvenir » pour lui une fois que le conducteur sera « plus âgé et plus sage ».

La recrue russe a reçu le surnom de » Mazespin » par un large éventail de fans de Formule 1 lorsqu’il a été impliqué dans une série de vrilles et d’accidents au début de la saison, et son patron d’équipe a décidé de lui offrir un » petit cadeau » pour enchâsser le surnom.

Une vidéo a été publiée en ligne de Steiner remettant à son chauffeur une boîte contenant une toupie et lorsqu’il a déclaré qu’il s’agissait du « Mazespin », le chauffeur lui-même a ri et a dit « c’est ici » en se pointant du doigt en plaisantant.

Mais plus tard, le patron de l’équipe pense que Mazepin conservera le « cadeau » qu’il a reçu lors de son année recrue.

Livraison spéciale pour Nikita Mazespin 🎁 #F1pic.twitter.com/pXH8mM99hz – PlanetF1 (@Planet_F1) 27 juin 2021

« Je l’espère », a déclaré Steiner en riant lors d’un Q&R des fans de Haas lorsqu’on lui a demandé si Mazepin avait toujours la toupie.

« Je veux dire, comment as-tu pu donner quelque chose comme ça quand tu l’as eu de moi ?

« Non, sans blague, je ne sais pas… mais je pense qu’il le gardera car ce sera un bon souvenir pour lui quand il sera plus vieux et plus sage. »

Le directeur de l’équipe Haas a couvert un large éventail de sujets au cours de la vidéo de questions-réponses, et a admis que les fans seraient déçus d’entendre quelle voiture il conduit lorsqu’il est loin du cirque de Formule 1 – pas exactement la supercar flashy à laquelle vous pourriez vous attendre.

« Wow, voici maintenant une grosse déception pour vous – une Toyota Tundra de 12 ans », a-t-il déclaré. « Mais quand à Rome, comportez-vous comme un Romain, vous savez ? En Caroline du Nord, c’est ce que vous conduisez.

« Je ne suis pas beaucoup là-bas, donc je n’ai pas pu profiter d’une très belle voiture parce que je ne suis tout simplement pas assez présent. Alors je prends juste quelque chose de pratique et j’aime vraiment ma Toyota Tundra. Je l’aime. »