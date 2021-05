Nikita Mazepin prédit une bataille “ intense ” avec Mick Schumacher à Haas

Nikita Mazepin dit que lui et Mick Schumacher s’entendent comme coéquipiers, mais la bataille entre eux deviendra «intense» à mesure qu’il accélère.

Le Russe a connu un début de carrière décevant en Formule 1, frottant plusieurs de ses collègues pilotes dans le mauvais sens avec sa conduite sur piste et le pilote Haas se retrouvant dans le gravier à plusieurs reprises.

La recrue de Haas Mazepin dit que l’atmosphère au sein de l’équipe est harmonieuse telle qu’elle est, avec lui et Schumacher espérant aider l’équipe à progresser autant que possible dans leur backmarking VF-21.

«Mick et moi nous entendons très bien», a-t-il déclaré à Motorsport.com. «Et nous faisons de notre mieux pour diriger l’équipe dans la meilleure direction possible avec la voiture. Mais ce n’est évidemment pas possible d’en faire trop car la voiture reste la même [in terms of development]. Nous manquons généralement d’appuis par rapport aux autres voitures, en particulier sur les circuits à fort appuis.

«L’atmosphère a été très saine dans l’équipe jusqu’à présent et j’ai hâte de faire de mon mieux pour que ça reste le même.»

Avec Schumacher faisant partie de l’académie des pilotes Ferrari, le jeune Allemand a pu utiliser les ressources de la Scuderia en testant une voiture ancienne autour de Fiorano, ainsi qu’en utilisant le simulateur de l’équipe pour l’aider sur son chemin.

Bien que le Russe n’ait pas cette option, il dit qu’il fait ce qu’il peut pour se mettre au niveau de Schumacher – croyant que la bagarre intra-équipe à Haas se réchauffera dans les courses à venir.

Il a également ajouté précédemment qu’il pensait que la perception publique de lui s’améliorerait une fois que les résultats commenceront à aller dans son sens.

«De toute évidence, il y a certains outils dont je ne dispose pas pour le moment, mais je travaille à trouver des options pour trouver des solutions pour avoir les mêmes ou plus à ma disposition», dit-il.

«La conduite ne se résume pas à des choses sur la bonne voie, vous pouvez visualiser des tas de choses dans votre tête. Il faut être très en forme, je m’entraîne deux fois par jour – avec un jour de repos étrange – donc je fais beaucoup, et cela me rend heureux parce que je sais que je fais le plus possible. Les gens près de moi le voient.

«Je me réveille tous les matins avec ce seul objectif [beating Schumacher] dans mon esprit. Mais je pense que dans un avenir très proche, ce sera une bataille intense, je peux vous le dire.

