Nikita Mazepin proclame “il faut le faire parfois” après le spin

Nikita Mazepin dit “il faut le faire parfois” après s’être échoué dans le gravier pendant FP2 au Grand Prix des Pays-Bas.

Le premier week-end de course de Formule 1 aux Pays-Bas depuis 1985 a connu une première journée mouvementée, avec des drapeaux rouges agités à trois reprises lors des FP1 et FP2.

Une panne de moteur était à l’origine de la première, forçant Sebastian Vettel à abandonner, tandis que le FP2 de Lewis Hamilton s’est terminé tôt en raison d’un problème de système d’huile.

Une erreur de Mazepin fait alors sortir le troisième.

En franchissant le virage 11, le Russe a perdu le contrôle, s’est retrouvé dans le gravier, et n’a pas pu en sortir, mettant fin prématurément à sa journée.

Il n’était cependant pas trop préoccupé par l’incident après la séance, affirmant que les pilotes devaient pousser aussi fort et faire des erreurs parfois, ajoutant qu’il ne l’avait pas fait depuis un moment.

“Oui, je l’ai renforcé”, a-t-il dit.

« Mais je pense qu’il faut le faire parfois et ça fait un moment que je n’ai pas fait une excursion avec du gravier.

“Alors oui, maintenant je sais à quoi ressemble le gravier hollandais.”

Bien qu’il s’éteigne, le Haas pilote toujours énormément apprécié de conduire sur le circuit de Zandvoort dans une voiture de Formule 1 pour la première fois.

Plus précisément, il aimait les deux virages relevés de la piste, affirmant qu’ils lui donnaient une sensation qu’il n’avait jamais eue auparavant.

“C’était beaucoup plus amusant que ce à quoi je m’attendais”, a-t-il déclaré.

« La première fois que j’ai passé le virage dans le dernier virage, j’ai vécu quelque chose de très différent avec mon corps – c’était plutôt cool ! Un nouveau sentiment pour moi, c’est sûr, en Formule 1. »

Ce fut une journée assez positive pour l’équipe américaine dans son ensemble, avec Mazepin et Mick Schumacher terminant devant la Williams de George Russell en FP2.

Cela a surpris Mazepin, mais il n’est pas convaincu que cela le restera en qualifications.

“Pour être honnête, j’ai été un peu surpris par cela”, a-t-il ajouté.

“Je pense que nous avons réalisé cette année qu’ils laissent toujours quelque chose de libre dans leur poche où nous avons fait aussi bien mais probablement pas autant.”

Schumacher a pu terminer FP2 en P16 et a comparé un tour de Zandvoort à des montagnes russes.

“Je pense que le mot montagnes russes convient vraiment”, a-t-il déclaré.

« Il y a encore beaucoup à apprendre sur cette nouvelle piste, c’est la même chose pour tout le monde j’en suis sûr.

« Je pense que nous devons encore peaufiner [the car] un peu, tout en tirer, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie.

En regardant le week-end à venir, Schumacher craint qu’il ne puisse pas rester en tête des voitures Williams.

“Nous savons que les choses pourraient sembler un peu différentes demain avec les qualifications à venir”, a-t-il admis.

“Mais je pense qu’évidemment pour aujourd’hui on peut être très heureux, on a encore de la marge et je suis sûr qu’on va trouver quelques dixièmes ici et là.”