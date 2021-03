Nikita Mazepin qualifie ses débuts en F1 de « l’un des pires jours de ma vie »

Nikita Mazepin a qualifié ses débuts en Formule 1 de «l’un des pires jours» de sa vie après s’être écrasé dans le premier tour du Grand Prix de Bahreïn.

Le pilote Haas s’est lancé dans la course elle-même à la suite d’un week-end difficile, après avoir filé deux fois lors des qualifications, ce qui l’a limité à partir provisoirement en P20.

Il a attribué ces problèmes de qualification à un problème de freinage par câble, en disant: «Je me suis enfermé à l’arrière, je ne sais pas pourquoi, au virage 1.

«La pédale est restée longue. Nous devons examiner cela. Quelque chose auquel je ne m’attendais pas vraiment et qui ne devrait pas arriver. Je ne l’ai jamais fait lors du test ou des essais libres. Espérons que cela ne se produira pas demain. »

Cependant, il n’a pas fini par partir en bas de la grille, alors que la lumière était éteinte, car la pénalité de cinq places de Sebastian Vettel et les problèmes de Sergio Perez dans le tour de formation lui ont permis de remonter dans l’ordre hiérarchique.

Mazepin n’a pas duré longtemps lors de l’ouverture de la saison, car il a perdu le contrôle de sa voiture dans le troisième virage et son VF-21 a fini par s’écraser dans les barrières.

S’exprimant après l’incident, cité par The Race, la recrue a déclaré: «Je suis vraiment désolé pour l’équipe, car elle méritait de faire beaucoup mieux que cela.

« [I am] très en colère contre moi-même. [I am] très désolé pour l’équipe. Le départ était plutôt bon, je suis entré dans le virage 1 en prenant la ligne extérieure, qui va ensuite dans le virage 2 qui devient une ligne intérieure.

«À l’extérieur du virage 2 Mick [Schumacher] était très proche, car il était sur la trajectoire la plus rapide. J’étais très concentré sur le fait que nous ne prenions pas contact, puis je suis monté sur le trottoir, j’ai trop accéléré et j’ai perdu la voiture. Et il n’y avait aucun moyen de le rattraper.

«Extrêmement déçu, et l’équipe méritait vraiment beaucoup mieux. C’est l’un de ces très mauvais jours.

Le coéquipier de Mazepin, Mick Schumacher, a lui-même tourné sur l’accélérateur au virage 4, suggérant qu’il pourrait y avoir un problème avec la voiture, mais Mazepin a admis que l’accident était totalement de sa faute.

Compte tenu des discussions autour de lui à l’approche de la nouvelle saison, et de ses difficultés lors des essais et des qualifications, Mazepin aurait eu envie de prendre un bon départ, mais il a dit que ce n’était «absolument pas» comme ça qu’il voulait faire ses débuts en course.

Il a ajouté: «Mais je suis un humain, malheureusement je fais des erreurs.

«En ce moment, debout ici, à part avoir probablement l’un de mes pires jours de ma vie, [there’s] je ne peux pas dire grand-chose d’autre.

