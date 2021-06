Nikita Mazepin répond au jibe du “club des milliardaires” de Lewis Hamilton

in

Nikita Mazepin a riposté à la suggestion de Lewis Hamilton selon laquelle la Formule 1 est devenue un «club de garçons milliardaires».

L’ascension du septuple champion du monde Hamilton à travers le sport automobile de base a été bien documentée, le père Anthony devant occuper plusieurs emplois afin de financer le début de carrière de son fils.

Hamilton a ajouté qu’il pensait que les pilotes issus de la classe ouvrière comme lui ne pouvaient plus se permettre de se lancer dans une carrière dans le sport automobile – affirmant qu’il ne pensait pas qu’il serait capable de se rendre en Formule 1 s’il recommençait sa carrière. aujourd’hui.

Mazepin étant l’un des nombreux pilotes soutenus par des milieux riches – de son père Dmitry dans ce cas – son chemin vers la Formule 1 a sans doute été facilité grâce au soutien financier qu’il peut apporter à une équipe.

Cependant, le jeune Russe estime que lui, Hamilton et tous les pilotes de la grille ont dû bénéficier d’un soutien financier pour se frayer un chemin dans les rangs.

“Chaque nouveau pilote de Formule 1 a reçu le soutien de sponsors”, a déclaré Mazepin à sports.ru lorsqu’on lui a demandé son privilège d’avoir un parent milliardaire pour l’aider à financer sa carrière sportive.

«Certains sont les fabricants de boissons énergisantes, l’un est l’homme le plus riche du Mexique – ce sont tous des gens qui sont sur le réseau aujourd’hui et dont nous pourrions tous parler également.

“[Hamilton and I] ont toujours eu une relation très correcte. Nous n’avons pas beaucoup communiqué, mais dans le paddock tout le monde est très poli donc je ne ressens rien de négatif.

La recrue russe a attiré la colère de plusieurs pilotes au cours de son court séjour en Formule 1 jusqu’à présent, que ce soit en les obstruant pendant les séances d’essais, en ne s’écartant pas assez rapidement des drapeaux bleus et, plus récemment, pour un mouvement défensif sur son coéquipier Mick Schumacher qui a demandé à l’Allemand s’il essayait ou non de les tuer tous les deux – ce que Mazepin a depuis qualifié de « malentendu ».

Lando Norris est cependant un collègue de conduite pour prendre sa défense. Le Britannique a parlé sur l’une de ses diffusions en direct après le Grand Prix de Bahreïn des problèmes de Mazepin lors de son premier week-end.

Après avoir expliqué comment l’air sale devant le Russe a contribué à provoquer sa vrille au début de la course, ainsi qu’une surcorrection du volant, Norris a souligné que les personnes commentant son stream n’avaient pas été aussi critiques envers Schumacher. après qu’il soit allé trop loin et qu’il ait filé au virage suivant.

“Mon manager, qui travaillait avec Lando, m’a envoyé cette vidéo”, a ajouté Mazepin. “Je pense [Norris] s’est également retrouvé dans des situations difficiles dans sa carrière.

“Pendant le stream, il n’était tout simplement pas d’accord avec ceux qui se sont joints à la haine à mon sujet. Je dois dire que j’en étais vraiment content – ​​j’ai toujours eu de bonnes relations avec lui.

Lorsqu’il parle de son passage en F1 jusqu’à présent, il a le sentiment de bien s’entendre avec ses collègues pilotes hors piste, malgré leurs premières critiques sur sa conduite sur le circuit jusqu’à présent.

“En raison de Covid, les équipes de F1 sont coincées dans ces bulles, j’ai donc vu et parlé avec très peu de gens”, a déclaré Mazepin.

« Parmi les pilotes que j’ai vus, j’ai de très bonnes relations avec chacun d’eux. Je voudrais surtout souligner l’ancienne génération comme Alonso et Vettel. Des hommes très gentils.

“Je me souviens de les avoir vus comme des super-héros dans leur enfance et maintenant je vois qu’ils sont très ouverts et terre-à-terre.”

