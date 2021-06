Nikita Mazepin “restera humble” au volant d’une Haas non compétitive

Nikita Mazepin dit qu’après avoir concouru aux avant-postes tout au long de sa carrière de pilote junior, il devra agir avec humilité dans son backmarking Haas.

Le Russe a eu une courbe d’apprentissage abrupte depuis son arrivée en Formule 1 cette saison, étant à la fin des critiques de ses collègues pilotes alors qu’il n’a pas été assez rapide pour répondre aux drapeaux bleus qui lui ont été brandis, en même temps que son VF- 21 à plusieurs reprises.

Mais sa fortune s’est améliorée à Monaco en ayant une course propre et en terminant devant son coéquipier Mick Schumacher, bien que son équipage Haas ait donné des ordres d’équipe pour permettre au jeune de 22 ans de dépasser le jeune Allemand.

Maintenant qu’il concourt à l’arrière du peloton, le Russe admet que c’est un sentiment complètement différent de ce à quoi il a été habitué dans sa carrière à ce jour.

“Pour être tout à fait honnête avec vous, c’est un peu étrange”, a déclaré Mazepin, selon GPFans.

« Je suis pilote de course et j’ai toujours, dans ma carrière de pilote, combattu pour les premières places que ce soit en karting ou dans les catégories juniors.

« Avoir un week-end positif et se qualifier pour la P19 est encore quelque chose de nouveau pour moi, mais en même temps, cette année allait toujours être difficile et je pense que nous devons rester humbles et nous rappeler quel est notre maximum.

« Notre maximum [in Monaco] était de garder le cap et d’améliorer le temps au tour de FP3 et j’ai fait les deux. Rien de tel qu’un soulagement, mais cela aide certainement à garder un avantage positif jusqu’en 2022. »

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a admis que le week-end à Monaco était celui où il avait vu son pilote à son meilleur jusqu’à présent, mais le Russe était énigmatique quant au raisonnement derrière cela.

“Guenther sait exactement pourquoi c’est le cas et il vaut mieux que cela reste entre moi et lui”, a déclaré Mazepin.

« J’ai senti que certains changements nécessaires devaient être faits parce que je n’étais pas en mesure de faire fonctionner la situation pour moi auparavant et j’étais très certain de quel facteur externe exact j’avais besoin.

« Je n’étais pas sûr d’être le plus rapide, mais j’étais sûr que cela me donnerait la confiance que j’ai.

“Jusqu’à présent, tout s’est bien passé, mais en même temps, je ne suis pas en mesure de prédire l’avenir, je vis juste aujourd’hui et nous avons eu une journée positive en tant qu’équipe, donc je sens que je peux avoir un sourire sur mon visage.”

